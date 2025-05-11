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Çok Sevdiğimiz Annelerimizin Özel Günü Olan Anneler Günü'nün Tarihçesini Beraber Öğrenelim!

Çok Sevdiğimiz Annelerimizin Özel Günü Olan Anneler Günü'nün Tarihçesini Beraber Öğrenelim!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.05.2025 - 09:27

Annelerimiz, hayatlarımızdaki en değerli varlıklarımız. Haliyle her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü de son derece önemli. Annelerimizi onurlandırdığımız, onların varlığını kutladığımız bu özel gün yıllardır bütün dünyada kutlanıyor. Peki Anneler Günü'nün tarihini hiç merak ettiniz mi? 

Anneler Günü, aslında tek bir kadının fikri olarak ortaya çıkmıştı!

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

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Saygı, sevgi ve minnettarlık.

Saygı, sevgi ve minnettarlık.

Annelerimizin meşhur bir sözü vardır: Anne olunca anlarsın. Bu sözün gerçek anlamını bize ilk söylendiğine anlamama ihtimalimiz bir hayli yüksek. Neyi anlayacağız? Neden anne olunca anlıyoruz? Biz de aynı şeyleri hissetmiyor muyuz? Annelerimizin gerçekten bir bildiği var ve bu sözlerinde de son derece haklılar. Onlara haklarını ödeyebilmek, onlara duyduğumuz minnettarlığı gösterebilmek için de neyse ki özel bir günümüz var. Yoksa emin olun çoğu çocuğun aklına böyle bir kutlama yapmak gelmezdi :)

Peki nereden çıktı bu Anneler Günü?

Peki nereden çıktı bu Anneler Günü?

2025 yılında 11 Mayıs'a denk gelen Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor. Dolayısıyla her yıl denk geldiği gün değişse de bütün dünya neredeyse aynı tarihlerde Anneler Günü'nü kutluyor. Anneler Günü'nün tarihçesi ise 1908 yılına kadar uzanıyor.

Her şey, Anna Jarvis'in bir barış aktivisti annesi Ann Jarvis'i anmak adına bir tören düzenlemek istemesi ile başladı.

Tören, Batı Virjinya'nın Grafton şehrindeki St Andrew's Metodist Kilisesi'nde yapıldı. Anna Jarvis, annesini anarken bir yandan dünyadaki bütün anneleri anmak ve onurlandırmak istiyordu. Böylece ülke çapında bu günün anılması için büyük bir çaba göstermeye başladı.

Anneler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?

Anneler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?

Anneler Günü resmi olarak ilk kez 1911 yılında, Batı Virjinya'da kutlandı. Anna Jarvis ise bununla yetinmedi ve çabalarını sürdürdü.

1914 yılında ise döneminin Amerika başkanı olan Woodrow Wilson'ın imzasıyla Anneler Günü, her mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan ulusal bir bayram olarak kabul edildi.

İlerleyen yıllarda bu özel gün diğer ülkelerde de yayılmaya başladı. Üstelik bu ülkeler de mayıs ayının ikinci haftasını kutlama günü kabul ettiler. Fakat bu özel günün tarihini kabul etmeyen, kendi tarihini belirleyen ülkeler de oldu.

Gelelim kendi ülkemize: Türkiye'de Anneler Günü ne zaman kutlandı?

Gelelim kendi ülkemize: Türkiye'de Anneler Günü ne zaman kutlandı?

Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 1955 yılında kutlandı. Türk Kadınlar Birliği'nin girişimleriyle kabul gören bu özel gün, o gün bugündür aynı tarihte kutlanmaya devam ediyor. 

O zaman hepimizin Anneler Günü kutlu olsun :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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