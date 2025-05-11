Çok Sevdiğimiz Annelerimizin Özel Günü Olan Anneler Günü'nün Tarihçesini Beraber Öğrenelim!
Annelerimiz, hayatlarımızdaki en değerli varlıklarımız. Haliyle her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü de son derece önemli. Annelerimizi onurlandırdığımız, onların varlığını kutladığımız bu özel gün yıllardır bütün dünyada kutlanıyor. Peki Anneler Günü'nün tarihini hiç merak ettiniz mi?
Anneler Günü, aslında tek bir kadının fikri olarak ortaya çıkmıştı!
Gelin, detaylara birlikte bakalım.
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Saygı, sevgi ve minnettarlık.
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Peki nereden çıktı bu Anneler Günü?
Anneler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?
Gelelim kendi ülkemize: Türkiye'de Anneler Günü ne zaman kutlandı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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