Çok Sevdiğimiz Annelerimizin Özel Günü Olan Anneler Günü'nün Tarihçesini Beraber Öğrenelim!

Annelerimiz, hayatlarımızdaki en değerli varlıklarımız. Haliyle her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü de son derece önemli. Annelerimizi onurlandırdığımız, onların varlığını kutladığımız bu özel gün yıllardır bütün dünyada kutlanıyor. Peki Anneler Günü'nün tarihini hiç merak ettiniz mi?

Anneler Günü, aslında tek bir kadının fikri olarak ortaya çıkmıştı!

Gelin, detaylara birlikte bakalım.