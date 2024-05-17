Çok Merak Edilen Gizem Çözülmüş Olabilir: Mısır’ın Görkemli Piramitleri Nasıl Yapıldı?

Mısır’da Firavun mezarları olarak yapılan piramitler, hala gizemini koruyor. İlk ortaya çıkışı milattan önce 2 bin 600 yıllarına kadar uzanan piramitlerin, o zamanki imkanlarla nasıl bu kadar görkemli yapılabildiği tartışılıyor. North Carolina Üniversitesi’nden Eman Ghoneim tarafından yapılan bir çalışma, piramitlerin yapımında Nil Nehri’nin şimdilerde kurumuş bir kolunun kullanıldığını ortaya çıkardı.