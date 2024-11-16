Çoğu Yol ya da Kaldırımın Bu 'Kilitli Taşlarla' Döşenmesinin Sebebi Ne? Öğrenince Kesin Hak Vereceksiniz!

Sokakta yürüdüğünüz yol ya da kaldırımların ne ile döşendiğine hiç dikkat ettiniz mi? Eminiz çoğunuz döşemelerde kilit taşının kullanıldığını fark etmişsinizdir. Yani şu iç içe geçen gri taşlar.

Peki sürekli bu taşların kullanılmasının altında yatan sebep ne? Sebeplerini siz de mantıklı bulacaksınız...