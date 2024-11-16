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Çoğu Yol ya da Kaldırımın Bu 'Kilitli Taşlarla' Döşenmesinin Sebebi Ne? Öğrenince Kesin Hak Vereceksiniz!

Çoğu Yol ya da Kaldırımın Bu 'Kilitli Taşlarla' Döşenmesinin Sebebi Ne? Öğrenince Kesin Hak Vereceksiniz!

Deniz ŞEN
Deniz ŞEN - Editör
16.11.2024 - 17:36

Sokakta yürüdüğünüz yol ya da kaldırımların ne ile döşendiğine hiç dikkat ettiniz mi? Eminiz çoğunuz döşemelerde kilit taşının kullanıldığını fark etmişsinizdir. Yani şu iç içe geçen gri taşlar. 

Peki sürekli bu taşların kullanılmasının altında yatan sebep ne? Sebeplerini siz de mantıklı bulacaksınız...

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Aslında bu taşların tam adı 'kilitli parke taşı'.

Aslında bu taşların tam adı 'kilitli parke taşı'.

Dediğimiz gibi kaldırımlarda, yollarda, parklarda ve otoparklarda kendisiyle sıkça karşılaşıyoruz.

Dediğimiz gibi kaldırımlarda, yollarda, parklarda ve otoparklarda kendisiyle sıkça karşılaşıyoruz.

Bu kadar çok tercih edilmesinin altında da hak vereceğiniz bazı sebepler yatıyor.

Bu kadar çok tercih edilmesinin altında da hak vereceğiniz bazı sebepler yatıyor.

İlk ve en önemli sebebi, tahmin edeceğiniz gibi dayanıklılık.

İlk ve en önemli sebebi, tahmin edeceğiniz gibi dayanıklılık.

Bu taşlar, hem hava koşullarına hem de ağır yüklere karşı çok dayanıklı. Dolayısıyla da uzun ömürlü.

Bu taşlar, hem hava koşullarına hem de ağır yüklere karşı çok dayanıklı. Dolayısıyla da uzun ömürlü.
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Bu da tabii ki bakım-onarım maliyetlerini pozitif etkileyen bir durum.

Bu da tabii ki bakım-onarım maliyetlerini pozitif etkileyen bir durum.

Bir diğer sebep de kolay uygulanabilmesi.

Bir diğer sebep de kolay uygulanabilmesi.

Kilitli parke taşları, diğer döşeme ürünlerine göre çok daha kolay ve hızlı bir şekilde kuruluyor.

Kilitli parke taşları, diğer döşeme ürünlerine göre çok daha kolay ve hızlı bir şekilde kuruluyor.

Ayrıca bu taşların sahip olduğu farklı renk ve desen seçenekleri ile çok fazla uğraşmadan estetik bir görüntü de elde edebiliyorsunuz.

Ayrıca bu taşların sahip olduğu farklı renk ve desen seçenekleri ile çok fazla uğraşmadan estetik bir görüntü de elde edebiliyorsunuz.

Son sebep de su geçirgenliği.

Son sebep de su geçirgenliği.
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Kilitli parke taşları döşenirken aralarında kalan boşluklar sayesinde su geçirgenliği sağlıyor. Böylece su birikintilerinin oluşmasını önlüyor.

Kilitli parke taşları döşenirken aralarında kalan boşluklar sayesinde su geçirgenliği sağlıyor. Böylece su birikintilerinin oluşmasını önlüyor.

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