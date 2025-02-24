Çocuklarınıza Eğlenceli Bir Şekilde Temizliği Öğretecek 10 Fikir

Eski çorapları gözleri için düğme dikip parmak kuklaya çevirin. Çocuğunuzla tozlu bir yer varsa birden hapşırın ve kuklayı konuşturarak 'Burası çok tozluymuş, temizleyebilir miyiz?' deyin, ardından orayı beraber temizleyin.

Hem temizliği bir oyuna çevirmiş hem de eski çoraplarınızı yeniden kullanmış olursunuz. Bir taşla iki kuş!