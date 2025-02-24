Çocuklarınıza Eğlenceli Bir Şekilde Temizliği Öğretecek 10 Fikir
Çocuklarınıza Eğlenceli Bir Şekilde Temizliği Öğretecek 10 Fikir
Çocuklara temizliği sevdirmek için büyük sözlere ya da süslü oyunlara ihtiyacımız yok. Biz temizliği bir görev değil, eğlenceli bir etkinliğe dönüştürmek için buradayız!
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1. Eski çorapları temizlik kuklasına dönüştürebilirsiniz.
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2. Halı temizliğinde ona bahçıvan rolü verin ve çiçekleri kurtarın!
3. Çöpe atılacak kağıtlar varsa onlardan uçak yapıp piste indirin. Yani çöp kovasına. 😅
4. Banyo duvarına suya dayanıklı çıkartmalar yapıştırın.
5. Eğer bahçeniz varsa kuru yaprakları toplayıp bir masada sergileyin.
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6. Makineye bulaşık yerleştirirken tabak sayma oyunu yapın.
7. Çamaşır sepetinden çorapların diğer teklerini bulma oyunu oynayın.
8. Kitapları rafa dizerken yardım etmeyi teklif edin!
9. Oyuncaklarıyla dedektif oyunu oynayın!
10. MAsa silme yarışı düzenleyin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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