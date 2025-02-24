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Çocuklarınıza Eğlenceli Bir Şekilde Temizliği Öğretecek 10 Fikir

etiket Çocuklarınıza Eğlenceli Bir Şekilde Temizliği Öğretecek 10 Fikir

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 11:31

Çocuklara temizliği sevdirmek için büyük sözlere ya da süslü oyunlara ihtiyacımız yok. Biz temizliği bir görev değil, eğlenceli bir etkinliğe dönüştürmek için buradayız!

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1. Eski çorapları temizlik kuklasına dönüştürebilirsiniz.

1. Eski çorapları temizlik kuklasına dönüştürebilirsiniz.

Eski çorapları gözleri için düğme dikip parmak kuklaya çevirin. Çocuğunuzla tozlu bir yer varsa birden hapşırın ve kuklayı konuşturarak 'Burası çok tozluymuş, temizleyebilir miyiz?' deyin, ardından orayı beraber temizleyin.

Hem temizliği bir oyuna çevirmiş hem de eski çoraplarınızı yeniden kullanmış olursunuz. Bir taşla iki kuş!

2. Halı temizliğinde ona bahçıvan rolü verin ve çiçekleri kurtarın!

2. Halı temizliğinde ona bahçıvan rolü verin ve çiçekleri kurtarın!

Çocuğunuza küçük bir süpürge verip “Halıdaki çiçekler tozla kaplanmış, onları kurtaralım!” deyin. Çocuğunuz süpürdükçe çiçeklerin kurtulduğunu söyleyin. Bizce gayet eğlenceli!

3. Çöpe atılacak kağıtlar varsa onlardan uçak yapıp piste indirin. Yani çöp kovasına. 😅

Her başarılı iniş için haneye +1 puan yazın. Ama pilot koltuğuna oturmak şart!

4. Banyo duvarına suya dayanıklı çıkartmalar yapıştırın.

4. Banyo duvarına suya dayanıklı çıkartmalar yapıştırın.

Duş sonrası duvarı silmek için çocuğunuza ıslak bez verin. Temizlediği her alana suya dayanıklı çıkartma yapıştırın. Böylelikle hem duş almak daha keyifli olur hem de duş aldığı alanı temizlemeye istekli olur.

5. Eğer bahçeniz varsa kuru yaprakları toplayıp bir masada sergileyin.

5. Eğer bahçeniz varsa kuru yaprakları toplayıp bir masada sergileyin.

Bahçe temizliğinde toplanan kuru yapraklarla evde kolaj yapın. Önce temizlik, sonra sanat. Bununla da bir taşla iki kuş vurmuş olacaksınız!

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6. Makineye bulaşık yerleştirirken tabak sayma oyunu yapın.

Bulaşık makinesine tabak yerleştirirken, “1 tabak, 2 tabak…” diye saymasını isteyin. 10’a ulaşınca alkış patlatın. Ama tabaklar kırılırsa sorumlusu biz değiliz!

7. Çamaşır sepetinden çorapların diğer teklerini bulma oyunu oynayın.

Çamaşır sepetindeki kirli çorapları karışık atın. Çocuktan eşlerini bulup katlamasını isteyin. Kaç çift bulursa o kadar alkışlayın. Ama kayıp çorapları bulmasını hiç istemeyin, o çoraplar halen herkes için birer sır...

8. Kitapları rafa dizerken yardım etmeyi teklif edin!

Kitaplığı düzenlerken “Kitaplar üşümesin diye sıkı sıkı dizilsin!” deyin. Çocuğunuz kitapları boy sırasına göre yerleştirsin. İlk baştaki kitap da takım kaptanı olsun.

9. Oyuncaklarıyla dedektif oyunu oynayın!

Oyuncakları toplarken “Acaba kayıp ayıcık nerede?” diye merak uyandırın. “Şuradaki yeşil kutuda olabilir mi?” deyip çocuğu oyuncakları yerleştirmeye teşvik edin. Her bulduğunda “Aferin dedektif!” deyin.

10. MAsa silme yarışı düzenleyin.

İki çocuğunuz varsa masayı ikiye bölüp “Kim daha hızlı ve temiz silecek?” diye yarışın. Kazanan akşam yemeğinde menüyü seçsin. Eğer tek çocuğunuz varsa oyunu onunla oynayabilirsiniz.

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Ma Belle
Ma Belle
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