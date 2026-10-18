Çocuklar Gerçekten Öğreniyor mu, Yoksa Hepimiz Başarılıymış Gibi mi Yapıyoruz?
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Herkesin başarılı, herkesin yetenekli, herkesin özel olduğu ama kimsenin eksiklerinin konuşulamadığı bir eğitim sistemi düşünün. Aslında düşünmenize gerek yok. Tam da böyle bir sisteme doğru ilerliyoruz. Bugün eğitimde tuhaf bir başarı tiyatrosu sahneleniyor. Bazı veliler çocuklarının gerçekten ne öğrendiğinden çok ne kadar başarılı göründüğüyle ilgileniyor.
Yüksek notlar, belgeler, ödüller…
Çocuğun başarısı, aileler arasında bir gösteriş yarışına dönüşüyor.
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Bu oyunda öğretmene düşen rol ise belli: Gerçeği söylemek değil, herkesin duymak istediğini söylemek!
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Çocuk bugün ne öğrendi?
Çocukları üzmemek uğruna geleceklerini mi riske atıyoruz?
Belki de artık şu gerçeği kabul etmeliyiz: Çocuğa sürekli iyi olduğunu söylemek, onu gerçekten iyi yapmıyor.
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