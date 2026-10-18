Çocuklar Gerçekten Öğreniyor mu, Yoksa Hepimiz Başarılıymış Gibi mi Yapıyoruz?

Etkinlik yapmak öğrenmenin kanıtı değildir. Eğlenmek de anlamak demek değildir. Öğrenciden anlamlı bir dönüt alamıyorsak, bilgiyi kullanamıyorsa, öğrendiğini başka bir duruma aktaramıyorsa, bütün bu çaba neye hizmet ediyor?

Üstelik sorun yalnızca oyun odaklı uygulamalar değil. Ders kitaplarının niteliği, gerçekçi olmayan beklentiler, öğretmen üzerindeki baskılar ve sınıfın gerçeklerinden uzak kararlar da bu tablonun parçaları. Başka neler var?

Öğretmenler bunları yıllardır dile getiriyor. Ama çoğu zaman değişen bir şey olmuyor.