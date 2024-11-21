onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Çocukken İnandığı En Saçma Şeylerle Hayal Gücüne Hayran Bırakan Kişiler

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Çocukken İnandığı En Saçma Şeylerle Hayal Gücüne Hayran Bırakan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 13:11

Çocukluğun masumiyeti başka hiçbir şeyde yok. Size söylenen her şeye inanır, gerçekleğini sorgulamazsınız bile. Hatta kafanızda kurduğunuz birçok şeyin de gerçek olduğuna inanırsınız. Mesela dizilerin, o anda televizyonun içinde oynaması gibi! Zaten henüz soyut düşünmeyi bile bilmiyorsunuz, vay halinize...

Gelin, çocukken inandığımız en saçma şeylere bir bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Masum kelimesinin eş anlamlısı çocuk olurdu hiç şüphesiz.

Masum kelimesinin eş anlamlısı çocuk olurdu hiç şüphesiz.

Çocukluğunuza dair hatırladığınız anılarınız vardır. Bunlardan biri de ne kadar masum olduğunuza dair bir anınız olabilir. Eminiz ki hepiniz, size söylenen şeylere inanıyor, ne kadar uçuk fikirler olsa da siz mantıklı olarak kabul ediyordunuz.

Bir kullanıcı da, diğer kullanıcılara çocukken inandıkları en saçma şeyi sordu.

Bir kullanıcı da, diğer kullanıcılara çocukken inandıkları en saçma şeyi sordu.
twitter.com

Gelen cevaplar ise birbirinden saçma. 😂

Gelen cevaplar ise birbirinden saçma. 😂
twitter.com

Çünkü televizyonun içindelerdi?

Çünkü televizyonun içindelerdi?
twitter.com

İlk kısım daha üzücü.

İlk kısım daha üzücü.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siyan beyaz fotoğrafların bıraktığı travmalar.

Siyan beyaz fotoğrafların bıraktığı travmalar.
twitter.com

Farklı bir bakış açısı.

Farklı bir bakış açısı.
twitter.com

Çillerin başka bir açıklaması olamaz artık.

Çillerin başka bir açıklaması olamaz artık.
twitter.com

Peki ya greyfurtlar?

Peki ya greyfurtlar?
twitter.com

Şu yan anlamlar yok mu!

Şu yan anlamlar yok mu!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hakkınızı helal edin, bu çok iyi. 😂

Hakkınızı helal edin, bu çok iyi. 😂
twitter.com

Bu herkesin başına gelmiştir.

Bu herkesin başına gelmiştir.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bundan Mustafa Sandal'ın haberi var mı?

Bundan Mustafa Sandal'ın haberi var mı?
twitter.com

Sırat köprüsü

Sırat köprüsü
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Konuyu nerelere alıp götürdün sen öyle.

Konuyu nerelere alıp götürdün sen öyle.
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın