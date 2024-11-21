Çocukken İnandığı En Saçma Şeylerle Hayal Gücüne Hayran Bırakan Kişiler

Çocukluğunuza dair hatırladığınız anılarınız vardır. Bunlardan biri de ne kadar masum olduğunuza dair bir anınız olabilir. Eminiz ki hepiniz, size söylenen şeylere inanıyor, ne kadar uçuk fikirler olsa da siz mantıklı olarak kabul ediyordunuz.