Çocukken İnandığı En Saçma Şeylerle Hayal Gücüne Hayran Bırakan Kişiler
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Çocukken İnandığı En Saçma Şeylerle Hayal Gücüne Hayran Bırakan Kişiler
Çocukluğun masumiyeti başka hiçbir şeyde yok. Size söylenen her şeye inanır, gerçekleğini sorgulamazsınız bile. Hatta kafanızda kurduğunuz birçok şeyin de gerçek olduğuna inanırsınız. Mesela dizilerin, o anda televizyonun içinde oynaması gibi! Zaten henüz soyut düşünmeyi bile bilmiyorsunuz, vay halinize...
Gelin, çocukken inandığımız en saçma şeylere bir bakalım.
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Masum kelimesinin eş anlamlısı çocuk olurdu hiç şüphesiz.
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Bir kullanıcı da, diğer kullanıcılara çocukken inandıkları en saçma şeyi sordu.
Gelen cevaplar ise birbirinden saçma. 😂
Çünkü televizyonun içindelerdi?
İlk kısım daha üzücü.
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Siyan beyaz fotoğrafların bıraktığı travmalar.
Farklı bir bakış açısı.
Çillerin başka bir açıklaması olamaz artık.
Peki ya greyfurtlar?
Şu yan anlamlar yok mu!
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Hakkınızı helal edin, bu çok iyi. 😂
Bu herkesin başına gelmiştir.
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Bundan Mustafa Sandal'ın haberi var mı?
Sırat köprüsü
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Konuyu nerelere alıp götürdün sen öyle.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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