Çocukken Evlendirilen Ninenin Defterinden Çıkan 8 Mart Yazısı Kalbinize Oturacak
Çocukken Evlendirilen Ninenin Defterinden Çıkan 8 Mart Yazısı Kalbinize Oturacak
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Ardından kadın fabrika işçilerinin acı hikayesini saklayan 8 Mart her yıl dünyanın dört bir yanında kadınlar tarafından hem bir isyan ateşi, hem de kutlama havasında anılıyor.
Sosyal medyada ise 8 Mart öncesi tartışma hakim.
Tartışmalar böyle sürüp giderken bir kullanıcı ise ilk başta çok normal görünse de ardında acı bir hikaye saklayan bu defter sayfasını paylaştı.
O satırlar ise kadınlara hiç unutmadıkları şeyleri bir kez daha hatırlattı.
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Bazılarımız için ise bu cümleler 8 Mart'ın anlamı oldu.
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Bu coğrafyada hangimizin, hangimizin büyüklerinin böyle hikayeleri yok ki?
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Anlatılan her bir hikaye içimizi daha da acıtırken...
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Benzer hikayeler ise tükenecek gibi değil.
Her şeye rağmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun!
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