Çocukken Evlendirilen Ninenin Defterinden Çıkan 8 Mart Yazısı Kalbinize Oturacak

Bunun anneannesinin defterinden bir sayfa olduğunu söyleyen kullanıcı çocukken okumasına imkan verilmeyip evlendirilen anneannesinin okuma yazmayı 60 yaşında öğrendiğinden de bahsederek belki de çoğumuza çok uzakta kalmış günler gibi görünse de esasen hala binlerce kadın ve kız çocuğunun yaşadıklarını bir kez daha hatırlattı.

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