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Çocukken Evlendirilen Ninenin Defterinden Çıkan 8 Mart Yazısı Kalbinize Oturacak

Çocukken Evlendirilen Ninenin Defterinden Çıkan 8 Mart Yazısı Kalbinize Oturacak

Croft
Croft - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 21:20

Bu ülkede okutulmamış, okumasına imkan verilmemiş binlerce kadın var. O kadınlardan biri olan ninenin defterinden çıkan yazı ise 8 Mart öncesi durumu yüzümüze bir kez daha tokat gibi çarptı.

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Ardından kadın fabrika işçilerinin acı hikayesini saklayan 8 Mart her yıl dünyanın dört bir yanında kadınlar tarafından hem bir isyan ateşi, hem de kutlama havasında anılıyor.

Ardından kadın fabrika işçilerinin acı hikayesini saklayan 8 Mart her yıl dünyanın dört bir yanında kadınlar tarafından hem bir isyan ateşi, hem de kutlama havasında anılıyor.

Hakları için mücadele ederken feci şekilde can veren işçi kadınların mirasını devralan kadınlar bu günde meydanlarda ve sokaklarda hak ettiklerini elde etmek için toplanıyorlar.

Sosyal medyada ise 8 Mart öncesi tartışma hakim.

Sosyal medyada ise 8 Mart öncesi tartışma hakim.

8 Mart'a siyasi söylemlerin bulaştırılmaması gerektiğini düşünenler ile kadın mücadelesinin siyasetten ayrı düşünülemeyeceğini savunanların fikirlerinin sıkça karşı karşıya geldiğini görüyoruz.

Tartışmalar böyle sürüp giderken bir kullanıcı ise ilk başta çok normal görünse de ardında acı bir hikaye saklayan bu defter sayfasını paylaştı.

Tartışmalar böyle sürüp giderken bir kullanıcı ise ilk başta çok normal görünse de ardında acı bir hikaye saklayan bu defter sayfasını paylaştı.
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Bunun anneannesinin defterinden bir sayfa olduğunu söyleyen kullanıcı çocukken okumasına imkan verilmeyip evlendirilen anneannesinin okuma yazmayı 60 yaşında öğrendiğinden de bahsederek belki de çoğumuza çok uzakta kalmış günler gibi görünse de esasen hala binlerce kadın ve kız çocuğunun yaşadıklarını bir kez daha hatırlattı.

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O satırlar ise kadınlara hiç unutmadıkları şeyleri bir kez daha hatırlattı.

O satırlar ise kadınlara hiç unutmadıkları şeyleri bir kez daha hatırlattı.
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Bazılarımız için ise bu cümleler 8 Mart'ın anlamı oldu.

Bazılarımız için ise bu cümleler 8 Mart'ın anlamı oldu.
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Bu coğrafyada hangimizin, hangimizin büyüklerinin böyle hikayeleri yok ki?

Bu coğrafyada hangimizin, hangimizin büyüklerinin böyle hikayeleri yok ki?
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Anlatılan her bir hikaye içimizi daha da acıtırken...

Anlatılan her bir hikaye içimizi daha da acıtırken...
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Benzer hikayeler ise tükenecek gibi değil.

Benzer hikayeler ise tükenecek gibi değil.
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Her şeye rağmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun!

Her şeye rağmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun!
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