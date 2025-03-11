Çocuğunuzla Aranızdaki İlişkilerde Problem Yaratması Muhtemel 10 Yanlış Davranış
Çocuğunuzla Aranızdaki İlişkilerde Problem Yaratması Muhtemel 10 Yanlış Davranış
Ebeveyn olmak, hayattaki en güzel şeylerden biri olabilir ama bunun yanında oldukça zor yanları da var. Çocukla sağlıklı ve güçlü bir bağ kurmak için onlara doğru şekilde yaklaşmak gerekiyor. Elbette bu süreçte birçok hata yapılabiliyor. Sizin için ebeveynlerin en çok yaptığı bazı hataları derledik. Gelin bu hatalar nelermiş birlikte bakalım...
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1. Aşırı eleştirmek, çocuğunuzun özgüvenini zedeliyor.
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2. "Gençtir, ne derdi olacak sanki?" diye asla düşünmeyin.
3. Genç de olsalar bazı kurallara uymaları gerektiğini bilmeleri gerek!
4. Onların da seçme hakkı var, unutmayın!
5. Ebeveynlerin en çok yaptıkları yanlışların başında çocuğunu başkalarıyla kıyaslamak var.
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6. Sevginizi şarta bağlıyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz.
7. İşinizin olması çocuğunuza vakit ayırmamanız için bahane olamaz!
8. Aşırı korumacı davranmak onlara iyi gelmiyor.
9. Onlara sürekli hayır demek cesaretlerini kırıyor.
10. Ebeveynler için yanlış davranışlar listesi olsa öfke sorunları, bu listede birinci sırada yer alırdı.
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