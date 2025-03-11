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Çocuğunuzla Aranızdaki İlişkilerde Problem Yaratması Muhtemel 10 Yanlış Davranış

etiket Çocuğunuzla Aranızdaki İlişkilerde Problem Yaratması Muhtemel 10 Yanlış Davranış

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 20:31

Ebeveyn olmak, hayattaki en güzel şeylerden biri olabilir ama bunun yanında oldukça zor yanları da var. Çocukla sağlıklı ve güçlü bir bağ kurmak için onlara doğru şekilde yaklaşmak gerekiyor. Elbette bu süreçte birçok hata yapılabiliyor. Sizin için ebeveynlerin en çok yaptığı bazı hataları derledik. Gelin bu hatalar nelermiş birlikte bakalım...

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1. Aşırı eleştirmek, çocuğunuzun özgüvenini zedeliyor.

Bazı ebeveynler çocuğunun hatalarını sürekli yüzüne vuruyor. Kötü niyetli olmasa da bu davranış çocuğun kendine olan güvenini zamanla kaybetmesine neden oluyor. Bir zaman sonra çocuğunuz artık her şeyde kendine suç bulmaya başlıyor ve yetersiz hissediyor. Sürekli eleştiriye maruz kalan çocuğunuz sizden uzaklaşıp içine kapanabiliyor. O yüzden çocuğunuzu eleştirirken yapıcı olmaya özen göstermeniz gerek!

2. "Gençtir, ne derdi olacak sanki?" diye asla düşünmeyin.

Gençlerin duyguları genellikle ihmal ediliyor ama onların duygularını görmezden gelmek yapılan en büyük yanlışlardan biri. 'Bu yaşta ne derdi olabilir ki?' diye düşünmemek gerek. Genç olsalar da kendi dünyalarında zorluklar yaşayabilirler. Yaşadıklarını size anlatmasını sağlayarak duygularını önemsediğinizi gösterebilirsiniz.

3. Genç de olsalar bazı kurallara uymaları gerektiğini bilmeleri gerek!

Çocuklar büyüseler de bazı kurallara ihtiyaç duyuyorlar. Elbette onları sıkıp her şeye hayır demek doğru değil. Ama her şeylerine evet demek de çok yanlış. Bunu dengede tutmak önemli. Tabii burada dikkat etmeniz gereken ebeveynlerden birinin izin verip diğerinin hayır demesi. Yani kuralları koyarken birlikte karar vermeli ve tutarlı davranmak önemli!

4. Onların da seçme hakkı var, unutmayın!

Çocuklar söz konusu olunca ebeveynler doğruyu bildiklerini düşünerek kendi kurallarını dayatabiliyor. Onların da duygu ve düşünceleri olduğunu kabul etmeniz ve fikirlerine saygı duymanız gerekiyor. Çocuğunuzun iyiliği için bile olsa onun kararlarına hiç önem vermediğinizi hissetmek, özgüveninin gelişmesine engel olacaktır. Onun fikirlerine saygı duyduğunuzu göstermek için evde kararlar alırken onu da bu sürece dahil edebilirsiniz.

5. Ebeveynlerin en çok yaptıkları yanlışların başında çocuğunu başkalarıyla kıyaslamak var.

Ebeveynler genelde çocuklarını en yakındaki arkadaşlarıyla ya da yaşıtlarıyla kıyaslayabiliyor. Bazen bu kıyaslama çocukların kendi kardeşleri arasında bile olabiliyor. Çocuğunuz bu tarz kıyaslamalara çok maruz kaldığında kendini yetersiz hissedebiliyor. Her çocuğun farklı olduğunu ve başarılarını kendi içinde değerlendirmek gerektiğini hatırlamakta fayda var.

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6. Sevginizi şarta bağlıyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz.

Bazı ebeveynler çocuğunu severken bunu bir şarta bağlayabiliyor. Ders çalışmazsan, benim istediğim gibi davranmazsan ya da bunun gibi şartlarla çocuğunuzu seveceğinizi söylüyorsanız çocuğunuz sevgiye layık olmadığını düşünebilir. Çocuk için en değerli şey koşulsuz bir sevgi. O yüzden çocuğunuza sevginizin koşulsuz olduğunu hissettirmeniz gerek!

7. İşinizin olması çocuğunuza vakit ayırmamanız için bahane olamaz!

Hepimizin çok yoğun hayatları var. Ama bu, çocuğunuzla yeterince vakit geçirmemek için yeterli bir neden olmamalı! Tabii ki çocuğunuzla 7/24 beraber olma imkanınız yok ama en azından günde 1-2 saat kaliteli zaman geçirmeye çalışmalısınız. Beraber sohbet ettiğiniz anlar aranızdaki bağı güçlendirecektir.

8. Aşırı korumacı davranmak onlara iyi gelmiyor.

Çocuklarımızı elbette dünyadaki her şeyden korumak istiyoruz. Ama onların büyüdüklerini de kabul etmemiz gerek. Tehlikelerden çocuğu korumak için ebeveynlerden bazıları aşırı tepkiler verebiliyor. Her adımını kontrol ederek onu koruyacağınızı düşünüyor olabilirsiniz ama bu sadece çocuğunuzun sorumluluk duygusunun gelişmesine engel olur. Ayrıca özgüven sorunlarına da neden olabilir. Tabii ki çocuğunuzu tehlikelere karşı koruyacaksınız ama bunun aşırıya kaçmaması gerek.

9. Onlara sürekli hayır demek cesaretlerini kırıyor.

Çocuğunuza sürekli nedenli, nedensiz hayır derseniz o zaman bir süre sonra onun her şeye karşı cesaretini kırabilirsiniz. Çocuğunuz yeni bir şey denemek istediğinde sizden ret cevabı alırsa bu ileride karşısına çıkan fırsatları değerlendirmesine engel olacaktır. Özellikle gençlerde bu daha çok görülüyor. Mesela çocuğunuz bir kursa katılmak istediğinde 'Ne gerek var şimdi?' derseniz yeni deneyimler için hevesini kırmış olursunuz. Bunun yerine onu yapmak istedikleri için teşvik etmelisiniz.

10. Ebeveynler için yanlış davranışlar listesi olsa öfke sorunları, bu listede birinci sırada yer alırdı.

Çocuklar ebeveynlerin duygusal tepkilerinden çok çabuk etkileniyor. Hele ergenlik dönemindeki gençlerde bu etkilenme daha çok oluyor. Öfkenizi kontrol edemiyorsanız çocuğunuz için en yanlış davranış işte bu! Öfkenizi kontrol edemediğinizde hem çocuğunuzu korkutmuş oluyorsunuz hem de onun da öfke sorunları olmasına neden olabiliyorsunuz.

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Ebeveyn olmak ya da bir gencin sorumluluğunu taşımak her zaman çok kolay olmayabilir. Gençleri daha iyi anlamak ve sağlıklı iletişim kurma yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!

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