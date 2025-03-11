Çocuğunuzla Aranızdaki İlişkilerde Problem Yaratması Muhtemel 10 Yanlış Davranış

Çocuğunuza sürekli nedenli, nedensiz hayır derseniz o zaman bir süre sonra onun her şeye karşı cesaretini kırabilirsiniz. Çocuğunuz yeni bir şey denemek istediğinde sizden ret cevabı alırsa bu ileride karşısına çıkan fırsatları değerlendirmesine engel olacaktır. Özellikle gençlerde bu daha çok görülüyor. Mesela çocuğunuz bir kursa katılmak istediğinde 'Ne gerek var şimdi?' derseniz yeni deneyimler için hevesini kırmış olursunuz. Bunun yerine onu yapmak istedikleri için teşvik etmelisiniz.