Çocuğunuza İngilizceyi Sevdirecek ve Dil Öğrenmesine Yardımcı Olacak 10 Çizgi Film

Çocuğunuz hayvanları seviyorsa bu çizgi film onun için ideal! Bu çizgi filmde bir grup sevimli köpek yavrusu, şehri kurtarmak için birbirinden ilginç maceralara atılıyor! Aksiyon dolu bu çizgi film, hem eğlenceli hem de eğitici. Çocuklar bir yandan yardımlaşmayı ve takım çalışmasını öğrenirken, bir yandan da İngilizce kelime bilgilerini geliştirebilirler. Paw Patrol'u Nickelodeon Türkiye'de ve YouTube’da bulabilirsiniz.