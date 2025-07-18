Çocuğunuza Düzenli Harçlık Vererek Ona Kazandırabileceğiniz 12 Alışkanlık

Çocuğuna harçlık verirken, kafasında bin türlü tilki dolaşan ebeveynler çok. Ya verdiğim parayı yararlı olmayan şeylere harcarsa ya şımartırsam gibi. Ama bilin bakalım ne var? Çocuğunuza düzenli harçlık vermek, aslında hayat boyu yanında taşıyacağı finansal alışkanlıkların temelini atmaktır.

Elbette bu süreçte rehberlik şart ama doğru yönlendirmeyle o küçük harçlıklar, çocuğunuzun hayatında büyük kazanımlara dönüşebilir. Peki bunlar nelerdir? Hadi beraber öğrenelim.