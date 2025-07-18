Çocuğunuza Düzenli Harçlık Vererek Ona Kazandırabileceğiniz 12 Alışkanlık
Çocuğuna harçlık verirken, kafasında bin türlü tilki dolaşan ebeveynler çok. Ya verdiğim parayı yararlı olmayan şeylere harcarsa ya şımartırsam gibi. Ama bilin bakalım ne var? Çocuğunuza düzenli harçlık vermek, aslında hayat boyu yanında taşıyacağı finansal alışkanlıkların temelini atmaktır.
Elbette bu süreçte rehberlik şart ama doğru yönlendirmeyle o küçük harçlıklar, çocuğunuzun hayatında büyük kazanımlara dönüşebilir. Peki bunlar nelerdir? Hadi beraber öğrenelim.
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1. Paranın değerini erken yaşta öğrenir.
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2. Sabretmeyi ve ertelemeyi öğrenir.
3. Planlı hareket etmeyi alışkanlık haline getirir.
4. Öncelik sıralaması yapmayı öğrenir.
5. Para yönetiminin bireysel bir sorumluluk olduğunu kavrar.
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6. Küçük yaşta birikim alışkanlığı edinir.
7. Kendi hatalarından ders çıkarma fırsatı bulur.
8. Paylaşma kültürünü parayla tanımaya başlar.
9. Reklamlara ve tüketim çılgınlığına karşı direnç kazanır.
10. Kendi parasını kazandığında ne yapacağını şaşırmaz.
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11. Özgüveni gelişir, kendi kararlarının arkasında durmayı öğrenir.
12. Para harcarken düşünmeyi öğrenir.
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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