Çocuğunuz ile Açık Bir İletişim Kurabilmeniz İçin Yapmanız Gereken 10 Şey
Çocuğunuz ile Açık Bir İletişim Kurabilmeniz İçin Yapmanız Gereken 10 Şey
Bazen gençlerle iletişim kurmak bir bulmacayı çözmek gibidir değil mi? Onlar dünyayı farklı bir gözle görüyor biz de bazen bu gözlere uyum sağlamakta zorlanabiliyoruz. Gelin çocuğunuzla daha açık bir iletişim kurabilmeniz için size rehber olacak 10 öneriyi birlikte keşfedelim!
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1. Çocuğunuzun bağımsızlık arayışını destekleyerek kendi kararlarını almasına izin verin.
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2. Zor zamanlarında çocuğunuza destek vererek her durumda yanında olduğunuzu hissettirin.
3. Çocuğunuzun yaşadığı sorunları birlikte çözmek için çözüm odaklı bir yaklaşım benimseyin.
4. Hedeflerine ulaşmaları için onları cesaretlendirin.
5. Gönüllülük faaliyetlerine katılmaya teşvik edin.
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6. Sağlıklı bir aile ortamı oluşturarak iletişim kanallarını açın.
7. Çocuğunuzun yaşadığı duygusal ve sosyal değişimleri anlamaya çalışarak empati kurun.
8. Hata yapmalarına izin vererek onların bireysel gelişimlerine katkı sağlayın.
9. Çocuğunuzun düşüncelerini ve kararlarını yargılamaktan kaçınarak onları anlamaya çalışın.
10. Açık bir iletişim için sınırlarınızı net ama esnek tutun.
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