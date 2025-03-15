onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Psikoloji
Çocuğunun Gözünde Nasıl Bir Ebeveyn Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Çocuğunun Gözünde Nasıl Bir Ebeveyn Olduğunu Söylüyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 19:01

Anne-babalık kolay mı? Hiç değil! Eğer siz de çocuğunuzun gözünde nasıl bir ebeveyn olduğunuzu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız testi çözün ve çocuğunuzun gözünden kendinizi görün!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Çocuğun bir hata yaptığında nasıl tepki veriyorsun?

2. Çocuğun çok sevdiği bir şeyi kaybettiğinde ne yaparsın?

3. Çocuğun yeni bir hobisi olduğunu söylüyor, aklından ilk hangi düşünce geçer?

4. Çocuğun yemek seçiyor, tepkin ne olur?

5. Çocuğun hayal gücüyle saçma bir hikaye anlatıyor, nasıl davranırsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çocuğun bir sorunu olduğunu fark ettin ama seninle paylaşmıyor, ne yaparsın?

7. Çocuğun evdeki bir kuralı ihlal etti, duruma nasıl yaklaşırsın?

8. Çocuğun odasını toplamadı, ne düşünürsün?

9. Çocuğun seni çok sinirlendirdi, tepkin hangisi olur?

10. Çocuğun gelecekte ne yapmak istediğini söylese nasıl cevap verirdin?

Pozitif ebeveyn!

Çocuğuna karşı her durumda sakinliğini koruyan, çözüm odaklı ve destekleyici bir tavır sergiliyorsun. Hayatındaki en büyük rehber sensin ve her zaman yanında olacağını bilmesi ona güven veriyor. Hayata olan pozitif bakışın çocuğun için de büyük bir örnek teşkil ediyor.

Destekçi ama kontrollü ebeveyn!

Çocuğun seni hem bir destekçi hem de disiplinli biri olarak görüyor. Ona özgür alan tanıyorsun ama belli kurallarının dışına çıkmasına izin vermiyorsun. Bazen ona koyduğun kuralları sorgulasa da uzun vadede bu dengeli yaklaşımının faydasını görüyor. Senin rehberliğinle daha da parlayacağına şüphe yok!

Katı ve kuralcı ebeveyn!

Çocuğun seni biraz otoriter buluyor. Ona sıkı kurallar koyarak disiplinli olmasını istiyorsun, çünkü onun iyiliğini düşünüyorsun. Ancak bazen bu yaklaşım, çocuğunun seni tam anlamıyla anlamasını zorlaştırabilir. Belki biraz daha esnek olmak aradaki iletişimi güçlendirebilir. Unutma, çocukların da bazen küçük bir molaya ihtiyacı var.

Rahat ve umursamaz ebeveyn!

Çocuğun seni genelde rahat ve esnek bir ebeveyn olarak görüyor. Ona özgür alan tanıyor ve bazen biraz fazlaca rahat davranıyorsun. Bu yaklaşım, çocuğun için bazen olumlu olsa da daha fazla ilgini ve rehberliğini bekliyor olabilir. Aradaki dengeyi kurmak, çocuğunun hem özgürlük hissini hem de kendini güvende hissetmesini sağlar.

Ebeveyn olmak ya da bir gencin sorumluluğunu taşımak her zaman çok kolay olmayabilir. Gençleri daha iyi anlamak ve sağlıklı iletişim kurma yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
matsuri
matsuri
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın