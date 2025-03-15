Çocuğunun Gözünde Nasıl Bir Ebeveyn Olduğunu Söylüyoruz!

Anne-babalık kolay mı? Hiç değil! Eğer siz de çocuğunuzun gözünde nasıl bir ebeveyn olduğunuzu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız testi çözün ve çocuğunuzun gözünden kendinizi görün!

Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.