Çocuğunun Gözünde Nasıl Bir Ebeveyn Olduğunu Söylüyoruz!
Çocuğunun Gözünde Nasıl Bir Ebeveyn Olduğunu Söylüyoruz!
Anne-babalık kolay mı? Hiç değil! Eğer siz de çocuğunuzun gözünde nasıl bir ebeveyn olduğunuzu merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız testi çözün ve çocuğunuzun gözünden kendinizi görün!
Not: Bu test sadece eğlence amaçlıdır. Kesin bir tanı koymaz ve profesyonel bir değerlendirme yerine geçmez. Doğru bir tanı ve destek için lütfen bir uzmana danışmayı unutma.
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1. Çocuğun bir hata yaptığında nasıl tepki veriyorsun?
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2. Çocuğun çok sevdiği bir şeyi kaybettiğinde ne yaparsın?
3. Çocuğun yeni bir hobisi olduğunu söylüyor, aklından ilk hangi düşünce geçer?
4. Çocuğun yemek seçiyor, tepkin ne olur?
5. Çocuğun hayal gücüyle saçma bir hikaye anlatıyor, nasıl davranırsın?
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6. Çocuğun bir sorunu olduğunu fark ettin ama seninle paylaşmıyor, ne yaparsın?
7. Çocuğun evdeki bir kuralı ihlal etti, duruma nasıl yaklaşırsın?
8. Çocuğun odasını toplamadı, ne düşünürsün?
9. Çocuğun seni çok sinirlendirdi, tepkin hangisi olur?
10. Çocuğun gelecekte ne yapmak istediğini söylese nasıl cevap verirdin?
Pozitif ebeveyn!
Destekçi ama kontrollü ebeveyn!
Katı ve kuralcı ebeveyn!
Rahat ve umursamaz ebeveyn!
Ebeveyn olmak ya da bir gencin sorumluluğunu taşımak her zaman çok kolay olmayabilir. Gençleri daha iyi anlamak ve sağlıklı iletişim kurma yollarını keşfetmek için “Gençler Nasılız?” mini dizisini hemen izle!
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