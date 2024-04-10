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Çocuğu Olanlar Dikkat! Temizlik Maddeleri Nasıl Saklanır?

etiket Çocuğu Olanlar Dikkat! Temizlik Maddeleri Nasıl Saklanır?

godot
godot - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 14:02

Evde çocuk varsa ya da sık sık misafirleriniz eve çocuklarını da getiriyorsa temizlik maddelerini öylece açıkta bırakamayız. Üstelik güneş ışığı, sıcaklık gibi etkenler de temizlik maddelerini olumsuz etkileyebilir.

Bakalım temizlik maddeleri nasıl saklanırmış?

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Temizlik maddeleri konusunda en önemli şey: Güvenlik!

Temizlik maddeleri konusunda en önemli şey: Güvenlik!

Çoğu temizlik maddesi kimyasal içerir. Deriyle, saçla, gözle teması tehlikedir. Bu yüzden evde çocuk varsa temizlik maddelerinin kesinlikle çocukların ulaşamayacağı, yüksek hatta kilitle yerlerde saklanması gerekiyor.

Doğru sıcaklık olmazsa olmaz.

Doğru sıcaklık olmazsa olmaz.

Temizlik maddelerinin içerdiği kimyasallar uygun saklama koşulları dışında birbiriyle etkileşime geçebilir ya da bozulabilir. Bu yüzden temizlik malzemelerini ambalajında uygun görüldüğü şekilde saklamanız gerekir. Çoğu temizlik maddesi oda sıcaklığında saklanacak şekilde üretiliyor. Fakat siz mutlaka ambalajdaki saklama koşullarını okuyun.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Temizlik malzemeleri daha kolay alevlenebilecek, buharlaşabilecek ya da bozulabilecek kimyasallar içerir. Bu yüzden temizlik malzemelerini direkt olarak güneş ışığına maruz bırakmak içerdiği kimyasalları bu etkilere daha açık hale getirir.

Orijinal ambalajında saklayın, asla su şişesine koymayın!

Orijinal ambalajında saklayın, asla su şişesine koymayın!

Temizlik malzemelerini orijinal ambalajı dışında su şişesi gibi başka herhangi bir saklama kabına alınması başta çocuklar olmak üzere evde yaşayan herkes için tehlikeli olabilir.

Nemli ortamlarda bırakmayın.

Nemli ortamlarda bırakmayın.

Temizlik malzemelerinin içeriğindeki maddeler suyla tepkimeye girebilecek maddeler olabilir. Ayrıca nemli ortamlar, temizlik malzemelerinin ambalajına zarar vererek saklama koşullarını kötüleştirebilir.

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Son olarak hasar görmemiş ambalajında saklayın, hasarlı temizlik malzemelerini satın almayın.

Son olarak hasar görmemiş ambalajında saklayın, hasarlı temizlik malzemelerini satın almayın.

Temizlik maddelerinin lojistiği sırasında ambalajı hasar görebilir. Fark edilmeden satın alınan hasar görmüş ambalajlı temizlik malzemeleri, hava ile temas edebileceğinden daha çabuk bozulabilir.

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