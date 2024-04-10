Çocuğu Olanlar Dikkat! Temizlik Maddeleri Nasıl Saklanır?
Çocuğu Olanlar Dikkat! Temizlik Maddeleri Nasıl Saklanır?
Evde çocuk varsa ya da sık sık misafirleriniz eve çocuklarını da getiriyorsa temizlik maddelerini öylece açıkta bırakamayız. Üstelik güneş ışığı, sıcaklık gibi etkenler de temizlik maddelerini olumsuz etkileyebilir.
Bakalım temizlik maddeleri nasıl saklanırmış?
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Temizlik maddeleri konusunda en önemli şey: Güvenlik!
Doğru sıcaklık olmazsa olmaz.
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Orijinal ambalajında saklayın, asla su şişesine koymayın!
Nemli ortamlarda bırakmayın.
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Son olarak hasar görmemiş ambalajında saklayın, hasarlı temizlik malzemelerini satın almayın.
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