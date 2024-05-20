CNN Türk'ün Sezgin Baran Korkmaz Canlı Yayını Sıkıntı Yarattı: RTÜK Yayını İnceleme Kararı Aldı
CNN Türk'ün Sezgin Baran Korkmaz Canlı Yayını Sıkıntı Yarattı: RTÜK Yayını İnceleme Kararı Aldı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ı ABD'deki canlı yayınına çıkaran CNN Türk hakkında inceleme başlattı.
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Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'ün New York'taki canlı yayınına dahil olan firari Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili RTÜK inceleme kararı aldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hakkında yakalama kararı bulunan ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz'ın bir televizyon kanalının Amerika Birleşik Devletlerinden yaptığı canlı yayındaki konuşması, RTÜK uzmanları tarafından incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerini kullandı.
Canlı yayında ABD'de hakkında yürütülen hiç bir gizli soruşturma olmadığını ve Türkiye'den firar etmediğini söyleyen Korkmaz, '2 ay içinde ülkeme döneceğim, ben ülkemde 'iş adamıyım' diyen bin kişinin 900'ünden daha temizim.' ifadelerini kullanmıştı.
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