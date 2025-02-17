Cinsellikte Seni Tanımlayan Renk Hangisi?
Cinsellikte Seni Tanımlayan Renk Hangisi?
Cinsellikte herkesin bir tarzı, bir enerjisi var ve bu bazen içimizde saklı bir renk gibi! Tutkulu bir kırmızı mı, yoksa gizemli bir siyah mı seni temsil ediyor? Birkaç basit soruyla cinsellikteki rengini keşfetmeye ne dersin?
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Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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1. Bir randevu gecesi planlıyorsun. Nereye gitmek istersin?
2. İlişkini bir şarkı tanımlasaydı bu hangi tür olurdu?
3. Hangisi seni daha çok etkiler?
4. Aşkta hangisine daha çok önem verirsin?
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5. Bize bir kokteyl hazırlamak istesen tadı nasıl olurdu?
6. Partnerinle bir çift aktivitesi yapacak olsan neyi tercih ederdin?
7. Bir aşk hikayesinde sen hangi roldesin?
8. Hangisi senin aşk diline daha yakın?
9. Bir fantezi temalı yatak odası tasarlasaydın hangi detay olmazsa olmazdı?
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10. Son olarak, birini etkilemek için hangisini kullanırsın?
Seni tanımlayan renk kırmızı!
Seni tanımlayan renk siyah!
Seni tanımlayan renk mor!
Seni tanımlayan renk yeşil!
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