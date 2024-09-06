Cinsellikte En Yakın Arkadaşımız Onlar: Kayganlaştırıcılar Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Cinsellikte En Yakın Arkadaşımız Onlar: Kayganlaştırıcılar Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey
Kayganlaştırıcılar ilişki sırasında belki de en çok rahatlık sağlayan ürünlerden biri. İşte cinsellikte en büyük yardımcılardan biri olan kayganlaştırıcılar hakkında bilmeniz gerekenler...
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1. Yağ bazlı veya silikon bazlı olabilen kayganlaştırıcı jeller, cinsiyet fark etmeksizin herkes tarafından kullanılabilir.
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2. Cinsel ilişki sırasında sürtünmeyi azaltarak daha rahat bir deneyim sunar.
3. Vajinal kuruluk, menopoz, stres veya ilaç kullanımı gibi nedenlerle oluşan kuruluğu giderir.
4. Kayganlaştırıcıların farklı çeşitleri bulunuyor. Kendinize en uygun olanını seçebilirsiniz.
5. Hassas ciltlere sahip kişiler için parfüm ve kimyasal içeren kayganlaştırıcılardan kaçınılmalıdır.
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