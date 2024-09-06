Cinsellikte En Yakın Arkadaşımız Onlar: Kayganlaştırıcılar Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Bu tarz durumlarda kayganlaştırıcılar adeta bir kahraman gibi imdadınıza koşuyor. Seks sırasında vajinal kuruluk oldukça yaygın. Bu kuruluk teknik olaral hormon düzeyleriniz, regl döngünüzün neresinde olduğunuz, ne kadar stresli olduğunuz ve hangi ilaçları kullandığınız gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir.