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Cinsellikte En Yakın Arkadaşımız Onlar: Kayganlaştırıcılar Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

etiket Cinsellikte En Yakın Arkadaşımız Onlar: Kayganlaştırıcılar Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
06.09.2024 - 23:46

Kayganlaştırıcılar ilişki sırasında belki de en çok rahatlık sağlayan ürünlerden biri. İşte cinsellikte en büyük yardımcılardan biri olan kayganlaştırıcılar hakkında bilmeniz gerekenler...

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1. Yağ bazlı veya silikon bazlı olabilen kayganlaştırıcı jeller, cinsiyet fark etmeksizin herkes tarafından kullanılabilir.

Cinsel ilişkinin yanı sıra jeller mastürbasyon sırasında da kullanılabilir. Bu kadar yaygın kullanım alanı olan jellerden bir tane de siz edinmelisiniz.

2. Cinsel ilişki sırasında sürtünmeyi azaltarak daha rahat bir deneyim sunar.

2. Cinsel ilişki sırasında sürtünmeyi azaltarak daha rahat bir deneyim sunar.

Kayganlaştırıcıların başlıca özelliği cinsel ilişki sırasında sürtünmeyi azaltmaktır. Böylece istenmeyen durumlara da mahal vermez.

3. Vajinal kuruluk, menopoz, stres veya ilaç kullanımı gibi nedenlerle oluşan kuruluğu giderir.

3. Vajinal kuruluk, menopoz, stres veya ilaç kullanımı gibi nedenlerle oluşan kuruluğu giderir.

Bu tarz durumlarda kayganlaştırıcılar adeta bir kahraman gibi imdadınıza koşuyor. Seks sırasında vajinal kuruluk oldukça yaygın. Bu kuruluk teknik olaral hormon düzeyleriniz, regl döngünüzün neresinde olduğunuz, ne kadar stresli olduğunuz ve hangi ilaçları kullandığınız gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir.

4. Kayganlaştırıcıların farklı çeşitleri bulunuyor. Kendinize en uygun olanını seçebilirsiniz.

  • Su Bazlı Kayganlaştırıcılar: Su bazlı kayganlaştırıcılar genellikle cilde ve cinsel oyuncaklara uyumludur. Ancak, su ile temas ettiklerinde zamanla kuruyabilirler.

  • Silikon Bazlı Kayganlaştırıcılar: Silikon bazlı kayganlaştırıcılar daha dayanıklıdır ve su ile temas etmezler. Daha uzun süre kayganlık sağlarlar.

5. Hassas ciltlere sahip kişiler için parfüm ve kimyasal içeren kayganlaştırıcılardan kaçınılmalıdır.

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Cildinizin duyarlılığına dikkat ederek doğal içerikli veya hipoalerjenik ürünleri tercih etmek önemlidir.

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6. Kayganlaştırıcılar seksi daha güvenli bir hale getirir.

6. Kayganlaştırıcılar seksi daha güvenli bir hale getirir.

Jel sürtünmeyi azalttığı için seks sırasında yaralanma riskini de düşürür. Ayrıca seks esnasında prezervatif kullanıyorsanız, kayganlaştırıcı da prezervatifin yırtılma veya düşme olasılığını azaltır. Tam da bu sebeple cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara karşı koruma da sağlayacaktır.

7. Doğru miktarda kullanmak da işin püf noktalarından biri diyebiliriz.

7. Doğru miktarda kullanmak da işin püf noktalarından biri diyebiliriz.

Zira fazla miktarda kullanmak, kayganlık hissi yerine yapışkanlık veya rahatsızlık hissi yaratabilir.

8. Ön sevişmeyi daha keyifli bir hale getirir.

Cinsel organlar dışında uyarıcı etkiye sahip vücut bölgelerine kayganlaştırıcı jel sürüp partnerinizle oynamak oldukça eğlenceli olabilir.

9. Kayganlaştırıcıları doğru şekilde saklamak gerekiyor.

9. Kayganlaştırıcıları doğru şekilde saklamak gerekiyor.

Genellikle serin, kuru bir yerde ve doğrudan güneş ışığından uzakta saklanmalıdır.

10. Anal seks için oldukça idealdir.

Anüs, vajinanın aksine seks sırasında yeterli doğal kayganlığı vermez. Bu nedenle daha rahatlatıcı bir etki ve konforlu bir deneyim için kayganlaştırıcı kullanmalısınız.

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