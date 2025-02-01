Cinsel Sağlığı Korumanın En Önemli Adımı: Prezervatif Kullanmanın 9 Faydası

Cinsel ilişki sırasında korunmak oldukça önemli. Bunun da en kolay yolu prezervatif kullanmak. Ancak prezervatifler hakkında birçok soru mevcut. Prezervatif fiyat, prezervatif modelleri, prezervatif kullanımı... Bu sorulara odaklanmak yerine prezervatifin faydalarına odaklanmak çok daha önemli. Peki prezervatif kullanmanın ne gibi faydaları var? Detayları içeriğimizde...