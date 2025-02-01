Cinsel Sağlığı Korumanın En Önemli Adımı: Prezervatif Kullanmanın 9 Faydası
Cinsel Sağlığı Korumanın En Önemli Adımı: Prezervatif Kullanmanın 9 Faydası
Cinsel ilişki sırasında korunmak oldukça önemli. Bunun da en kolay yolu prezervatif kullanmak. Ancak prezervatifler hakkında birçok soru mevcut. Prezervatif fiyat, prezervatif modelleri, prezervatif kullanımı... Bu sorulara odaklanmak yerine prezervatifin faydalarına odaklanmak çok daha önemli. Peki prezervatif kullanmanın ne gibi faydaları var? Detayları içeriğimizde...
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1. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonları engeller.
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2. İstenmeyen gebeliği önler.
3. Doğum kontrol haplarını kullanmanıza gerek kalmaz.
4. Her cinsiyetin ihtiyaçlarına uygun çeşitleri vardır.
5. Kullanımı oldukça kolaydır.
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6. Düşük maliyetli bir yöntemdir.
7. Cinsel aktiviteye bağlı rahatsızlıkları azaltır.
8. Cinsel güveni artırır.
9. Etraf pislenmez, temiz kalır.
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