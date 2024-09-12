Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Cinsel İstismara Uğramıştı: 2 Yaşındaki Bebek Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti İddiası

Cinsel İstismara Uğramıştı: 2 Yaşındaki Bebek Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti İddiası

Tekirdağ
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.09.2024 - 15:40 Son Güncelleme: 12.09.2024 - 15:52

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2 yaşındaki S.Y. isimli bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören S.Y. hayatını kaybettiği iddia edildi.  Olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı. Bakanlık, istismara uğrayan bebeğin hayatını kaybettiğini önce paylaşımla duyurdu, sonrasında ise yaptığı paylaşımı sildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan iğrenç olay sonrasında anne ile komşunun iki çocuğu tutuklanmıştı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan iğrenç olay sonrasında anne ile komşunun iki çocuğu tutuklanmıştı.

Bugün ise annenin nikahsız olarak birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ve komşu Kani A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün ise annenin nikahsız olarak birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ve komşu Kani A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı ve ailenin diğer çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı ve ailenin diğer çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması 👇

Bakanlığın açıklaması 👇

Bakanlık sonrasında yaptığı paylaşımı sildi.

Bakanlık sonrasında yaptığı paylaşımı sildi.

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
138
53
11
3
3
3
2
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın