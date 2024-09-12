Cinsel İstismara Uğramıştı: 2 Yaşındaki Bebek Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti İddiası
Cinsel İstismara Uğramıştı: 2 Yaşındaki Bebek Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti İddiası
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2 yaşındaki S.Y. isimli bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören S.Y. hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı. Bakanlık, istismara uğrayan bebeğin hayatını kaybettiğini önce paylaşımla duyurdu, sonrasında ise yaptığı paylaşımı sildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaşanan iğrenç olay sonrasında anne ile komşunun iki çocuğu tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün ise annenin nikahsız olarak birlikte yaşadığı Sanlı Ö. ve komşu Kani A. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı ve ailenin diğer çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu.
Bakanlığın açıklaması 👇
Bakanlık sonrasında yaptığı paylaşımı sildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın