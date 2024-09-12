Cinsel İstismara Uğramıştı: 2 Yaşındaki Bebek Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti İddiası

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye getirilen 2 yaşındaki S.Y. isimli bebeğin cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören S.Y. hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı. Bakanlık, istismara uğrayan bebeğin hayatını kaybettiğini önce paylaşımla duyurdu, sonrasında ise yaptığı paylaşımı sildi.