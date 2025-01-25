Cinsel Hayatında Hangi Dizi Karakteri Gibisin?
Cinsel Hayatında Hangi Dizi Karakteri Gibisin?
Haydi biraz özel hayatın hakkında konuşalım! İçine kapanık biri misin yoksa ortamların aranan ismi mi? Bu testte, senin cinsel hayatını biraz kurcalıyor ve hangi popüler dizi karakterine benzediğini söylüyoruz! 'Ben de hep bunu öğrenmek istemiştim.' diyorsan testi çözmeye başla! 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
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2. Romantik bir akşam için en ideal atmosfer nasıl olmalı?
3. Söyle bakalım, karşı tarafı etkilemek için ilk buluşmada ne yaparsın?
4. Peki, san göre cinsel hayatta en önemli şey hangisi?
5. Şimdi de, partnerinle tatilini geçirmek isteyeceğin bir otel odası seç bakalım. 👇
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6. Partnerinle kavga ettiniz ve haksız olan taraf sensin. Karşı tarafın gönlünü nasıl alırdın?
7. Hayatın bir film olsa hangi türde olurdu?
8. Son olarak, cinsel hayatına bir metafor seçsen hangisini tercih edersin?
Ross Geller (Friends)
Joey Tribbiani (Friends)
Damon Salvatore (The Vampire Diaries)
Samantha Jones (Sex and the City)
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Ross Geller (Friends) erkek çıktım nefdn cinsiyet seçtirihorsun o zaman aw