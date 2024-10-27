Cilt Tipine Göre Hangi İçerik Sana Uygun?
Cilt Tipine Göre Hangi İçerik Sana Uygun?
Cilt tipinle en uyumlu içeriği bulmaya hazır mısın? O zaman hemen başlıyoruz! Bakalım cildin nelere ihtiyaç duyuyor? 👇
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1. Sabah uyandığında cildin nasıl görünüyor?
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2. Günlük cilt bakım rutinin ne kadar uzun?
3. Söyle bakalım, hangi mevsimde cildin daha çok sorun yaşıyor?
4. Peki, cilt bakımında en çok kullandığın ürün hangisi?
5. Şu an cildinle ilgili en büyük şikayetin nedir?
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