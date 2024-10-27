Cilt Tipine Göre Hangi İçerik Sana Uygun?

Senin cildin hızlıca yağlanan ve parlak bir yapıya sahip. Bu nedenle dengeleyici ve yağ kontrolüne yardımcı ürünler senin için ideal. Hanskin Hyaluron Skin Essence tam da ihtiyacın olan şey! İçerdiği hyaluronik asit ile cildini nemlendirirken, yağlanmayı kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor. Cildinin hem ferah hem de dengeli kalmasını sağlarken cilt bariyerini de güçlendirerek, uzun vadede daha sağlıklı bir görünüm elde etmeni kolaylaştırıyor.