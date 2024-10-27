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Cilt Tipine Göre Hangi İçerik Sana Uygun?

etiket Cilt Tipine Göre Hangi İçerik Sana Uygun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 17:31

Cilt tipinle en uyumlu içeriği bulmaya hazır mısın? O zaman hemen başlıyoruz! Bakalım cildin nelere ihtiyaç duyuyor? 👇

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1. Sabah uyandığında cildin nasıl görünüyor?

2. Günlük cilt bakım rutinin ne kadar uzun?

3. Söyle bakalım, hangi mevsimde cildin daha çok sorun yaşıyor?

4. Peki, cilt bakımında en çok kullandığın ürün hangisi?

5. Şu an cildinle ilgili en büyük şikayetin nedir?

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6. Peki, en çok kullandığın makyaj sitilini seç bakalım! 👇

7. Şimdi de, asla yapmam dediğin bir şey seç bakalım. 👇

8. Son olarak, cilt bakımı yaptıracak olsan nasıl bir bakım tercih edersin?

Senin cildinin ferahlamaya ihtiyacı var!

Senin cildin hızlıca yağlanan ve parlak bir yapıya sahip. Bu nedenle dengeleyici ve yağ kontrolüne yardımcı ürünler senin için ideal. Hanskin Hyaluron Skin Essence tam da ihtiyacın olan şey! İçerdiği hyaluronik asit ile cildini nemlendirirken, yağlanmayı kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor. Cildinin hem ferah hem de dengeli kalmasını sağlarken cilt bariyerini de güçlendirerek, uzun vadede daha sağlıklı bir görünüm elde etmeni kolaylaştırıyor.

Yoğun nemlendirme senin için şart!

Kuru ciltler nemsizlikten dolayı genellikle gergin ve solgun görünür. Senin cildin de biraz kurumuş gibi, bu nedenle yoğun nemlendirme sağlayan ürünler kullanmalısın. Hyaluronik asit, gliserin ve seramid içeren ürünler cildine ihtiyacı olan nemi geri kazandırabilir. Ayrıca, cildini yatıştıran ve nemi uzun süre cildinde hapseden kremler kullanarak gün boyu nemli kalmasını sağlayabilirsin. Bu ürünler sayesinde cildin yumuşak ve dolgun bir görünüme kavuşacak!

Dengeli bir bakım senin için yeterli!

Senin cildin ne çok yağlı ne de çok kuru. Dengeli ve sakin bir cilt yapın var. Ancak bu, bakımına özen göstermemen gerektiği anlamına gelmiyor. Hafif yapılı nemlendiriciler ve güneş koruyucu ürünler kullanarak cildini dış etkenlerden koruyabilirsin. Aynı zamanda, antioksidan içeren serumlar da cildini çevresel hasarlara karşı savunmaya yardımcı olur. Rutininde aşırıya kaçmadan, ihtiyacı olan temel bakımı sağlaman yeterli olacaktır.

Cildin için yatıştırıcı ürünler kullanmalısın!

Senin hassas ve kızarmaya meyilli bir cildin var. Bu nedenle cildin için en önemli şey, onu yatıştıracak içeriklere sahip ürünler kullanmak. Parfümsüz ve hipoalerjenik ürünler tercih ederek cildinin daha az tahriş olmasını sağlayabilirsin. Aynı zamanda yatıştırıcı bitki özleri, niacinamide ve centella asiatica gibi içerikler cildindeki kızarıklıkları ve tahrişi azaltmada oldukça etkili olacaktır!

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