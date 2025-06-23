Cilt Kuruluğuna Karşı Tüm Aile için Her Mevsim Yoğun Nemlendirici Etkili Atoderm Ürünleri

Hamilelik döneminde oluşan çatlakları önlemek için bu kuru yağ kullanılıyor. Kuru ve çok kuru ciltlilerin kullanabileceği kuru yağ cildinizi hem nemlendiriyor hem de besliyor. Cildinizi 24 saat boyunca nemlendiren yağ, cilt tarafından kolayca ve hızlıca emiliyor ve ciltte yağlı bir his bırakmıyor. Bu yağı kullandıktan sonra rahatça giyinebilirsiniz, çünkü kıyafetlerde leke bırakmıyor.

Bioderma Atoderm Nemlendirici Kuru Yağ