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Cilt Kuruluğuna Karşı Tüm Aile için Her Mevsim Yoğun Nemlendirici Etkili Atoderm Ürünleri

etiket Cilt Kuruluğuna Karşı Tüm Aile için Her Mevsim Yoğun Nemlendirici Etkili Atoderm Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 18:06

Cilt kuruluğu çoğu kişinin yaşadığı problemlerden. Cilt kuruluğu yaşayanların ciltlerini nemlendirmesi gerekiyor. Bu kuruluğun önüne geçmek için kullanılabilecek birçok nemlendirici var. Yoğun nemlendiren bazı ürünleri sizin için derledik. Gelin bu nemlendiricilere birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Bioderma Atoderm Ultra Nemlendirici Krem

Bioderma Atoderm Ultra Nemlendirici Krem

Kuru cildinizi nemlendirmek için kullanabileceğiniz krem, cildinizi besliyor ve koruyor. Hem yetişkinler hem çocuklar için uygun kremi günlük olarak kullanmak mümkün. Kuruluktan dolayı yaşadığınız rahatsızlık ve gerginlik hissini yatıştırmaya bu nemlendirici iyi gelecek!

Bioderma Atoderm Ultra Nemlendirici Krem

Bioderma Atoderm Intensive Temizleme Jeli

Bioderma Atoderm Intensive Temizleme Jeli

1 litrelik jel, çok kuru ciltlere özel. Zengin içeriği olan temizleme jeli ciltteki kuruluktan kaynaklanan rahatsızlık hissini yatıştırıyor. Cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olan temizleme jeliyle cildinizi nazikçe temizleyebiliyorsunuz. Parfüm içemediği için cildinizin dengesine zarar vermiyor. Hem yüz hem vücut için bu temizleme jelini kullanabiliyorsunuz.

Bioderma Atoderm Intensive Temizleme Jeli

Bioderma Atoderm Intensive Nemlendirici Jel Krem

Bioderma Atoderm Intensive Nemlendirici Jel Krem

Yoğun cilt kuruluğu olan ciltler için uygun krem cildinizi nemlendiriyor. Hafif jel dokulu olduğu için cilt tarafından kolayca emiliyor. Günlük olarak uygulanabilen krem bebekler, çocuklar ve yetişkinler tarafından kullanılabiliyor. Bu jel kremi yüz ve vücut için kullanmak mümkün.

Bioderma Atoderm Intensive Nemlendirici Jel Krem

Bioderma Atoderm Nemlendirici Kuru Yağ

Bioderma Atoderm Nemlendirici Kuru Yağ

Hamilelik döneminde oluşan çatlakları önlemek için bu kuru yağ kullanılıyor. Kuru ve çok kuru ciltlilerin kullanabileceği kuru yağ cildinizi hem nemlendiriyor hem de besliyor. Cildinizi 24 saat boyunca nemlendiren yağ, cilt tarafından kolayca ve hızlıca emiliyor ve ciltte yağlı bir his bırakmıyor. Bu yağı kullandıktan sonra rahatça giyinebilirsiniz, çünkü kıyafetlerde leke bırakmıyor.

Bioderma Atoderm Nemlendirici Kuru Yağ

Bioderma Atoderm Nemlendirici Bakım Kremi

Bioderma Atoderm Nemlendirici Bakım Kremi

Yoğun cilt kuruluğu yaşayanların kullanabileceği bakım kremi, cildi yatıştırıyor. Cildinizin kolayca emeceği bakım kremini günlük olarak kullanabilirsiniz. Bebekler, çocuklar ve yetişkinler için uygun bakım kremini yüzünüze ve vücudunuza uygulayabilirsiniz.

Bioderma Atoderm Nemlendirici Bakım Kremi

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Bioderma Atoderm Temizleyici Jel

Bioderma Atoderm Temizleyici Jel

1 litrelik jel, hassas ve kuru ciltler için üretilmiş. Sabun ve koruyucu içermeyen temizleyici jel, cildinizin tolerans seviyesini yükseltmeye yardımcı oluyor. İçeriğindekiler sayesinde cildinizin doğal dokusunu koruyor ve nazikçe temizliyor. Bu jeli aile boyu kullanmanız mümkün.

Bioderma Atoderm Temizleyici Jel

Bioderma Atoderm Temizleyici Duş Yağı

Bioderma Atoderm Temizleyici Duş Yağı

Çok kuru, kuru ve hassas ciltlere özel duş yağı tahriş olmuş cildinizi nazikçe temizliyor. Yenileyici ve nemlendirici içeren özel formüllü duş yağı hem cildi derinlemesine nemlendiriyor hem de gerginlik hissinin giderilmesine yardımcı oluyor. Ailecek kullanabileceğiniz duş yağı paraben, renklendirici ve sabun içermiyor.

Bioderma Atoderm Temizleyici Duş Yağı

Bioderma Atoderm Duş Jeli

Bioderma Atoderm Duş Jeli

Kuru ve hassas ciltlilere özel duş jeli sabun ve koruyucu içermiyor. Hassas ve kuru cildinizi temizlerken bu duş jelini kullanabilirsiniz. Cildinizin tolerans seviyesini yükseltmeye yardımcı olan duş jelinin nemlendirici etkisi de var. Cildinizin doğal dokusunu koruyarak nazikçe temizleyen duş jeli, parfümlü.

Bioderma Atoderm Duş Jeli

Bioderma Atoderm Nemlendirici Bakım Kremi

Bioderma Atoderm Nemlendirici Bakım Kremi

Hassas dahil tüm cilt tiplerinin kullanabileceği bu bakım kremi kızarıklığın giderilmesine yardımcı olurken cildi nemlendirir ve yatıştırır. Cildinizde kuruluktan dolayı rahatsızlık ve kaşıntı varsa o zaman bu bakım kremini alabilirsiniz. Günlük olarak kullanabileceğiniz bakım kremini cilt kolayca emiyor. 

Bioderma Atoderm Nemlendirici Bakım Kremi

Bioderma Atoderm Lip Balm Dudak Balmı

Bioderma Atoderm Lip Balm Dudak Balmı

Kuru cildi olanların dudakları da kuruyor. Çok kuru ve çatlamış dudaklar için besleyici ve nemlendirici etkisi olan dudak balmının içeriğinde vazelin, shea ve avokado yağı var. Dudaklarınızı nemlendirirken dış etkenlerden de koruyor.

Bioderma Atoderm Lip Balm Dudak Balmı

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mulan
mulan
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