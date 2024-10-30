Cilt Bakımında Bir Devrim: Kore Cilt Bakım Rutininin Peşinden Gitmeniz İçin 10 Neden

Kore cilt bakımının en ilginç yanı detaylı bir rutin olmasıdır. Cildi derinlemesine temizlemesi, nemlendirmesi ve koruması amaçlanır. Bu yüzden on adıma kadar çıkan bir rutindir. Cildi yüzeysel olarak temizlemenin ötesine geçerek uzun vadeli sağlık hedeflenir.