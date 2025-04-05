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Cilt Bakım Hakkında Yanlış Bildiğin Şeyi Söylüyoruz!

Cilt Bakım Hakkında Yanlış Bildiğin Şeyi Söylüyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.04.2025 - 15:01

Cilt bakımı için yapman gerekenleri, ışıltılı bir cilt için çeşitli tüyoları, cilt bakımında etkili yöntemleri ve daha pek çok tüyoyu artık ezberledik gibi. Farklı cilt tiplerine uygun bakım rutinleri revaçta olsa da aslında kişinin hassasiyetine ve alışkanlıklarına göre bu rutinler şekillenmeli.

Muhakkak bir rutinin vardır ya da rutin edinmeye çalışıyorsundur. Biz de bu rutinlerde doğru bildiğin yanlışın ne olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız!

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Başlıyoruz! Cilt bakım rutini genellikle sabah başlar. Sabah uyguladığın bir rutin var mı?

Diyelim ki tüm bakım ürünlerin bir anda bitmiş. Ne yaparsın?

Asla vazgeçmem dediğin cilt bakım ürünü, bunlardan hangisi?

Güneş kremi kullanma sıklığını öğrenebilir miyiz?

Güneş kremi kullanma sıklığını öğrenebilir miyiz?

Akşam önemli bir davet var ve cildin düzensiz bir halde... Ne yaparsın?

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Cildinin çok kötü göründüğü bir fotoğrafa hiç filtre (cilt pürüzsüzleştirme vb.) uyguladın mı? Aramızda! 🤫🤫

Az kaldı! Hangi cilt bakım trendini daha önce denedin?

Az kaldı! Hangi cilt bakım trendini daha önce denedin?

Son sorudayız! İnternette gördüğün cilt bakım trendlerine hemen inanıyor musun?

Son sorudayız! İnternette gördüğün cilt bakım trendlerine hemen inanıyor musun?

"Yağlı ciltlerin nemlendiriciye ihtiyacı yoktur."

"Yağlı ciltlerin nemlendiriciye ihtiyacı yoktur."

Yağlı ciltlerin de neme ihtiyacı var!

“Cildim zaten yağlı, bir de nemlendirici mi süreceğim?” diyorsan, bir dakika dur. Cilt yağlı olabilir ama bu, onun nemsiz olduğu gerçeğini değiştirmez. Nemlendirici sürmediğinde cilt ‘Kurudum!’ sinyali verir ve daha fazla yağ üretmeye başlar. Sonuç? Parlayan bir cilt ve tıkanmış gözenekler. Peki ne yapmalı?

Su bazlı ve hafif formüllü nemlendiriciler tam sana göre. Jel formunda ürünler, hem cildi ferahlatır hem de fazla yağlanmanın önüne geçer. “Mat ve sağlıklı” görünüm isteyen yağlı ciltler için nemlendirici, en yakın dosttur!

"Doğal olan her şey cildine iyi gelir."

"Doğal olan her şey cildine iyi gelir."

Doğal demek, her zaman güvenli demek değildir.

Doğanın şifalı olduğuna şüphe yok. Ama “Doğalsa zararsızdır” mantığı, cilt bakımında her zaman geçerli değil. Limon, karbonat, sirke gibi mutfak malzemelerini cildine sürmek, tahmin ettiğinden çok daha fazla cildini hassaslaştırabilir. Örneğin limon, asidik yapısıyla cildi hassaslaştırabilir ve güneşe maruz kaldığında leke görünümüne neden olabilir.

Doğal ürünleri seviyorsan, dermatologlar tarafından onaylanmış içeriklere sahip temiz içerikli kozmetiklere yönelebilirsin. Cilt bakımında denge önemli; doğal ve bilimsel çözümleri bir arada kullanmak, cildin için çok daha sağlıklı sonuçlar verir.

"Cilt ne kadar gerginse o kadar temizdir."

"Cilt ne kadar gerginse o kadar temizdir."

Gerginlik, cildinin ‘yardım et’ çığlığı olabilir.

Normalde cildine uygun bir temizleyici kullanırsan gerginlik yaşamazsın. Çünkü cildini geren ürün senin cildine uygun olmadığını gösterir. Bu nedenle önce cilt tipini ve hangi cildinin hangi sorunlarına yatkın olduğunu öğrenmelisin. Bundan sonra ise yapman gerek tek şey tamamen bilinçli bir şekilde cilt tipine uygun ürün seçimi yapmak.

Emin ol, cildine uygun ürün olan ürünü bulduğunda farkı anlayacaksın!

"Cilt bakım ürünleri ne kadar çok kullanılırsa o kadar hızlı sonuç alınır."

"Cilt bakım ürünleri ne kadar çok kullanılırsa o kadar hızlı sonuç alınır."

Cilt bakımında sabır, gerçekten bir erdemdir.

Sabah akşam onlarca ürün kullanmak, cildinle ilgilendiğini göstermez. Tam tersine, cildini yorabilir. Her ürünün içerdiği aktif bileşenler farklıdır ve fazla ürün kullanımı, cildin bariyerini zayıflatabilir. Aşırı peeling, üst üste sürülen serumlar veya sık yapılan maskeler, cildin hassaslaşmasına neden olabilir.

Cilt bakımında az ama etkili ürünlerle ilerlemek en doğrusudur. Hedefin neyse — nemlendirme, leke giderme, kırışıklık önleme — ona uygun birkaç temel ürüne yatırım yapmak uzun vadede çok daha sağlıklı sonuçlar verir. Sabırlı ol, çünkü güzel sonuçlar bir gecede değil, düzenli bakım ile gelir.

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Ma Belle
Ma Belle
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