Cilt Bakım Hakkında Yanlış Bildiğin Şeyi Söylüyoruz!

Cilt bakımı için yapman gerekenleri, ışıltılı bir cilt için çeşitli tüyoları, cilt bakımında etkili yöntemleri ve daha pek çok tüyoyu artık ezberledik gibi. Farklı cilt tiplerine uygun bakım rutinleri revaçta olsa da aslında kişinin hassasiyetine ve alışkanlıklarına göre bu rutinler şekillenmeli.

Muhakkak bir rutinin vardır ya da rutin edinmeye çalışıyorsundur. Biz de bu rutinlerde doğru bildiğin yanlışın ne olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız!