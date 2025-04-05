Cilt Bakım Hakkında Yanlış Bildiğin Şeyi Söylüyoruz!
Cilt Bakım Hakkında Yanlış Bildiğin Şeyi Söylüyoruz!
Cilt bakımı için yapman gerekenleri, ışıltılı bir cilt için çeşitli tüyoları, cilt bakımında etkili yöntemleri ve daha pek çok tüyoyu artık ezberledik gibi. Farklı cilt tiplerine uygun bakım rutinleri revaçta olsa da aslında kişinin hassasiyetine ve alışkanlıklarına göre bu rutinler şekillenmeli.
Muhakkak bir rutinin vardır ya da rutin edinmeye çalışıyorsundur. Biz de bu rutinlerde doğru bildiğin yanlışın ne olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız!
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Başlıyoruz! Cilt bakım rutini genellikle sabah başlar. Sabah uyguladığın bir rutin var mı?
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Diyelim ki tüm bakım ürünlerin bir anda bitmiş. Ne yaparsın?
Asla vazgeçmem dediğin cilt bakım ürünü, bunlardan hangisi?
Güneş kremi kullanma sıklığını öğrenebilir miyiz?
Akşam önemli bir davet var ve cildin düzensiz bir halde... Ne yaparsın?
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Cildinin çok kötü göründüğü bir fotoğrafa hiç filtre (cilt pürüzsüzleştirme vb.) uyguladın mı? Aramızda! 🤫🤫
Az kaldı! Hangi cilt bakım trendini daha önce denedin?
Son sorudayız! İnternette gördüğün cilt bakım trendlerine hemen inanıyor musun?
"Yağlı ciltlerin nemlendiriciye ihtiyacı yoktur."
"Doğal olan her şey cildine iyi gelir."
"Cilt ne kadar gerginse o kadar temizdir."
"Cilt bakım ürünleri ne kadar çok kullanılırsa o kadar hızlı sonuç alınır."
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