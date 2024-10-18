Cildinizin İleri Yaşlarda Bile Genç Kalmasını Sağlayan K-Beauty Rutinini Adım Adım Anlatıyoruz!
Cildinizin İleri Yaşlarda Bile Genç Kalmasını Sağlayan K-Beauty Rutinini Adım Adım Anlatıyoruz!
K-Beauty denince akla ilk gelen şeylerden biri; pürüzsüz, bebek gibi ciltler, değil mi? Hem genç hem ışıl ışıl görünüyorlar. Peki, bu nasıl oluyor dersiniz? Tabii ki Korelilerin dünyaca ünlü güzellik ritüelleri sayesinde! Hazırsan, seni adım adım bu rutine dahil edelim.
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1. Şimdi dürüst olalım, hepimiz gün sonunda yüzümüzü temizlediğimizi sanıp hemen yatağa koşuyoruz, değil mi?
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2. Her gün yapmasak da haftada bir veya iki kez, peeling yaparak ölü derilerden kurtulmak şart.
3. K-Beauty rutininde temizlikten hemen sonra tonik devreye giriyor.
4. Şimdi geldik K-Beauty'nin yıldızı olan esans aşamasına!
5. Esans sonrası cildimizin özel sorunlarına müdahale zamanı!
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