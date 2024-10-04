Cildi Olumlu Yönde Etkileyen Fonksiyonel Besinler

Kilo vermek için yağ yemek kulağa biraz saçma geliyor, değil mi? Elbette bu bazı yağlar için gerçekten geçerli. Örneğin, hayvansal ürünlerde ve süt ürünlerinde bulunan yüksek kalorili, uzun zincirli doymuş yağları sindirmek zordur ve bunlar sisteminizi tıkar. Ancak hindistan cevizi yağı farklıdır. Yaklaşık olarak yüzde 90 oranında orta zincirl doymuş yağdan oluşur ve vücut bunu etkin bir şekilde sindirebilir. Diğer yağ kaynaklarına göre ağırlık açısından daha az kalori içerir ve bize hızlı, kullanılabilir enerji sağlar. Buna ek olarak, kilo vermemize yardımcı olmak için metabolizmamızı harekete geçirme faydasını da sunar. Cilt ve cildin altındaki derialtı düzeylerinin yanı sıra vücuttaki her bir hücrenin çevresindeki zar doymuş yağ içerir.

Hindistan cevizi gibi biyolojik olarak kullanılabilir bir doymuş yağ kaynağı tükettiğinizde, hücrelerinizi beslemiş olursunuz. Daha sonra bu hücreler mümkün olan en iyi şekilde çalışır ve bağışıklık sisteminizi, tiroit bezinizi, sindirim sistemini ve yağda çözünen vitaminler, kalsiyum ile magnezyum gibi minareller, kolin ile lesitin gibi fosfolipidler ve omega 3 gibi nemlendirici yağ asitlerinin emilimini destekler. Tüm bu faktörler parlak saçlar, parıldayan bir cilt ve sağlıklı bir kiloya katkıda bulunur.

Hindistan cevizi yağının kendisi kolesterol içermez ancak karaciğerde sağlıklı kolesterol oluşumunu destekler. Sağlıklı hormon üretimi için temel öneme sahip yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyesini artırır. HDL’i “güzellik hormonu” olarak bilinen progesteron da dahil olmak üzere pek çok hormonun öncüsü olan pregenolona dönüştürür. Progesteron ciltteki kan dolaşımını hızlandırarak tüm sarkmış bölgelerimizi sıkılaştırır ve bize doğal bir yüz gerdirme etkisi sunar. Aynı zamanda yorgunlukla mücadele eder ve sinir sistemini stresten korur. Vücutta düşük progesteron seviyesi fiziksel yaşlanma sürecini hızlandırır, zaman içinde bitkin ve halsiz görünmemize ve hissetmemize neden olur.

Tıpkı otlar gibi hindista ncevizi palmiyeleri de yetiştikleri toprak ve çevreden hemen hemen tüm mineralleri emme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla gübre olarak suyundan yararlandıklarında en iyi şekilde büyürler ve doğru şekilde beslendiklerinde efsanevi hindistan cevizleri verirler. Hindistan cevizi yağı tipik olarak bu yağın güçlü virüs karşıtı, mantar karşıtı ve mikrop karşıtı özellikleriyle denk düşen sayısız ora uzunlukta zincir trigliseridler (MCT’ler) içerir. MCT’lerde enerji için kolaylıkla ketona dönüşürken kaproik asit(C6); mikrop karşıtı olan ve kolaylıkla enerjiye dönüştürülebilen kaprilik asit(C8); hindistan cevizinde kolaylıkla enerjiye dönüşebilen başka bir mikrok karşıtı, mantar karşıtı bileşim olan kaprik asir (C10) ve MCT’ler ile LCT’ler(uzun zincir trigliseridler) arasındaki çitte oturan virüs karşıtı lorik asit (C12) bulunur. Bu MTC’ler tipik olarak performans ve beyin duylarlılığını artırmak için sabahları kahve ile birlikte tüketilcek hızlı enerji veren beyin gıdaları olarak pazarlanmaktadır.

Cilde uygulanan ya da yenerek tüketilen hindistan cevizi yağı, bizi sağlıklı kılmak için bağışıklık sistemini doğal olarak desteklerken bir yandan da eflamasyonu azaltır – ve bunlar da güzellik yapbozunun iki önemli parçasıdır. Doymamış yağları yüksek sıcaklıklarda ısıttığınızda(kanola yağı, mısır yağı, margarin, aspir yağı, soya yağı, bitkisel yağ vs.) sisteminiz üzerinde kırışıklıklara ve karaciğer lekelerine yol açarak en nihayetinde dış görünümünüzü mahvetmeye kararlı yavaş bir zehir serumu gibi etki edecek olan oldukça zehirli trans yağ asitleri yaratır. Acılaşmış yağların birikimi devam ederse kalp ve karaciğer gibi önemli organlarınızda hasara neden olur ve bu da besinleri emme ve toksinleri filtreleme becerinizi azaltarak dış görünümünüzü daha da olumsuz bir şekilde etkiler.