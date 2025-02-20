“Çiftçinin Anası Ağlıyor” Diyen Çiftçi Hakkında Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan İddianame Hazırlandı
“Çiftçinin Anası Ağlıyor” Diyen Çiftçi Hakkında Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan İddianame Hazırlandı
Bursa Karacabey’de çiftçilik yapan Sinan Çiftçi isimli yurttaş hakkında, geçen yıl ağustos ayında ANKA Haber Ajansı’na yaptığı ve bir bölümü Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında yayınlanan “Bugün çiftçinin anası ağlıyor” şeklindeki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Çiftçi, hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası istendi.
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Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarım ile uğraşan Sinan Çiftçi, geçen yıl ağustos ayında diğer çiftçiler gibi sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı’na anlatmıştı.
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Bu açıklamaları nedeniyle Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çiftçi hakkında “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu” iddiasıyla iddianame hazırlandı.
Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin konuşan Sinan Çiftçi şu açıklamaları yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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