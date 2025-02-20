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“Çiftçinin Anası Ağlıyor” Diyen Çiftçi Hakkında Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan İddianame Hazırlandı

“Çiftçinin Anası Ağlıyor” Diyen Çiftçi Hakkında Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan İddianame Hazırlandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2025 - 13:29

Bursa Karacabey’de çiftçilik yapan Sinan Çiftçi isimli yurttaş hakkında, geçen yıl ağustos ayında ANKA Haber Ajansı’na yaptığı ve bir bölümü Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında yayınlanan “Bugün çiftçinin anası ağlıyor” şeklindeki ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Çiftçi, hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası istendi.

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Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarım ile uğraşan Sinan Çiftçi, geçen yıl ağustos ayında diğer çiftçiler gibi sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı’na anlatmıştı.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarım ile uğraşan Sinan Çiftçi, geçen yıl ağustos ayında diğer çiftçiler gibi sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı’na anlatmıştı.

Ürünlerinin tarlada kaldığını belirten Çiftçi, iktidara yönelik eleştirilerini sıraladıktan sonra ''Bugün çiftçinin anası ağlıyor” ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamaları nedeniyle Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çiftçi hakkında “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu” iddiasıyla iddianame hazırlandı.

Bu açıklamaları nedeniyle Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çiftçi hakkında “Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu” iddiasıyla iddianame hazırlandı.

İddianemade, ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlaması yöneltilen Çiftçi’nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Çiftçi hakkında ''belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı'' düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin de uygulanması talep edildi.

Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin konuşan Sinan Çiftçi şu açıklamaları yaptı:

Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin konuşan Sinan Çiftçi şu açıklamaları yaptı:

“Çiftçinin, üreticinin alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden çiftçinin hakkını savunmak.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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