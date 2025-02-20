“Çiftçinin Anası Ağlıyor” Diyen Çiftçi Hakkında Cumhurbaşkanı’na Hakaret Suçundan İddianame Hazırlandı

“Çiftçinin, üreticinin alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden çiftçinin hakkını savunmak.”