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Çift Terapisine İkna Olmayan Partnerinizi İkna Etmek İçin 11 Yol

etiket Çift Terapisine İkna Olmayan Partnerinizi İkna Etmek İçin 11 Yol

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 23:46

İlişkinizi iyileştirmek, aranızdaki sorunları çözmek için çift terapisine gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Gerçekten de doğru kararı vermişsiniz! Ama sanırım partneriniz bu karardan pek memnun değil… O zaman onu birlikte ikna etmeye çalışalım.

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1. İlk olarak ona terapinin amaçlarını anlatın.

Elbette siz çift terapisine gitmek istiyorsunuz diye onu kolundan tutup zorla götürecek değilsiniz. Onun kendi iradesiyle bunu yapmayı kabul etmesi gerekir. Bu yüzden çift terapisiyle asıl amaçladığınız şeyden ona bahsedin. Bu terapinin sonunda ilişkiyi güçlendirmeyi umduğunuzu anlatın.

2. Onu suçlamayıp kendi sorumluluğunuzu alın.

Çift terapisi kararını vermenizin sebebi yüksek ihtimalle yaşadığınız geçimsizlik durumu. Ancak burada bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor, tüm sorumluluğu ve suçu partnerinize atarsanız çift terapisinden uzaklaşacaktır. Bunun yerine her ikinizin de yaşadığı sorunları gördüğünüzü, terapinin ikiniz için de yararlı olacağından bahsedin.

3. Sorunu abartmaya gitmeyin.

“Görmüyor musun eğer bu terapiye gitmezsek ilişkimiz bitecek” gibi cümleler bir anda partnerinize ağır gelebilir. Sorunu büyütmek onu ikna etmek için size yardımcı olmayacaktır. Sorunun önemini abartmadan ona anlatın ve çözüm için bir adım atmanın gerekliliğinden bahsedin.

4. Terapide suçlanacağı düşüncesinden kurtarın.

Çift terapisine gitme fikri size ait olduğu için yüksek ihtimalle partneriniz terapiste karşı kendisini mahçup ve suçlu hissedecektir. Ancak ona terapinin yargısız bir alan olduğunu anlatmanız gerekiyor. Terapist birlikte geçirdiğiniz süreçte ne onun ne de sizin tarafınızı tutmayacak, sadece iki tarafı da dinleyerek bir yaklaşım sergileyecek.

5. Deneme sürecini önerin.

Daha önce hiç terapi almamış bir partner ile birlikteyseniz terapi onun için büyük bir tabu olabilir, bu oldukça normaldir. Onu terapiye ısındırmak için “İstersen bir kez gidip bi’ bakalım nasıl hissettiğimize” gibi deneme süreci başlatabilirsiniz. Küçük bir adımla sürece başlamak daha iyi olabilir.

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6. Onun süreç hakkındaki kaygılarını da dinleyin.

Partneriniz terapiye neden gitmek istemiyor bunu hiç düşündünüz mü? Bazen kendi dediğimizin olmasına o kadar odaklanırız ki, karşımızdakini unuturuz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa ve partnerinizin kaygılarını göremiyorsanız orada bir durmak lazım. Terapi hakkındaki ön yargılarını dinlemek bu açıdan iyi olabilir.

7. İlişkinizin güçleneceğini vurgulayın.

Eğer ki birlikte olmaya devam etmek istiyorsanız sorunların çözülmesi gerektiğinin ikiniz de farkındasınızdır. Öbür türlü ilişkiyi sürdürseniz bile bu ikiniz için de çok yorucu bir hal alır. Terapinin aslında tam da bu amaçla hayatınıza girdiğini partnerinize anlatabilirsiniz. Böylece ilişkiniz çok daha fazla güçlenecek.

8. Geleceğe yönelik konuşmalar yapın.

Çift terapisinin ilişkiyi güçlendirdiğinden bahsettik. Bu da otomatik olarak ne demek oluyor? Umutla bakılan bir gelecek! İlişkideki sorunlar terapiyle birlikte çözüldükçe aslında geleceğe çok daha sağlam adımlar atılır. Eğer ki ilişkinizi sürdürmek istiyorsanız terapiye gitmeniz önemli. Bunu partnerinize anlatmalısınız.

9. Başarı hikayelerini paylaşın.

Bazı insanlar terapi ile iyileşilebileceğine, terapinin gerçekten işe yaradığına inanmazlar. Bu gibi durumlarda yardımınıza somut olaylar koşuyor. Çift terapisinin işe yaradığı çiftleri örnek gösterebilirsiniz. Bunlar çevrenizden veya YouTube gibi platformlarda kendi deneyimlerini anlatan insanlardan olabilir.

10. Kendi açınızdan durumu aktarın.

Partneriniz sizin o an nasıl bir süreçten geçtiğinizi veya ilişkideki gerçek sorunu görmüyor olabilir. Onunla konuşmadan bunları anlamasını beklemek de haksızlık olur. Ona duygularınızı açın ve her şeyi şeffaf bir şekilde anlatın. Çift terapisinin size iyi geleceğinden bahsederseniz iyi olabilir.

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11. Kesinlikle onu zorlamayın.

Son maddemizde ise en önemli şeye değineceğiz. Bir insanın terapiye gidip gitmeme kararı tamamen kendisine ait olmalı. Onunla birlikte ilişkinizi kurtarmak istiyor olabilirsiniz, bunu çok takdir ediyoruz. Ancak bunu yaparken onu zorlamak size hiçbir şey kazandırmaz. Aksine ilişkinize zarar verir…

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Radlands
Radlands
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