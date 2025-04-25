Çift Terapisine İkna Olmayan Partnerinizi İkna Etmek İçin 11 Yol

Çift terapisine gitme fikri size ait olduğu için yüksek ihtimalle partneriniz terapiste karşı kendisini mahçup ve suçlu hissedecektir. Ancak ona terapinin yargısız bir alan olduğunu anlatmanız gerekiyor. Terapist birlikte geçirdiğiniz süreçte ne onun ne de sizin tarafınızı tutmayacak, sadece iki tarafı da dinleyerek bir yaklaşım sergileyecek.