Çift Terapisine İkna Olmayan Partnerinizi İkna Etmek İçin 11 Yol
İlişkinizi iyileştirmek, aranızdaki sorunları çözmek için çift terapisine gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Gerçekten de doğru kararı vermişsiniz! Ama sanırım partneriniz bu karardan pek memnun değil… O zaman onu birlikte ikna etmeye çalışalım.
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1. İlk olarak ona terapinin amaçlarını anlatın.
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2. Onu suçlamayıp kendi sorumluluğunuzu alın.
3. Sorunu abartmaya gitmeyin.
4. Terapide suçlanacağı düşüncesinden kurtarın.
5. Deneme sürecini önerin.
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6. Onun süreç hakkındaki kaygılarını da dinleyin.
7. İlişkinizin güçleneceğini vurgulayın.
8. Geleceğe yönelik konuşmalar yapın.
9. Başarı hikayelerini paylaşın.
10. Kendi açınızdan durumu aktarın.
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11. Kesinlikle onu zorlamayın.
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