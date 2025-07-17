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Çift Kişilik Oda Bu Akşam (17 Temmuz Perşembe) Yeni Bölüm Var mı Yok mu? Çift Kişilik Oda Yeni Bölüm Ne Zaman?

Çift Kişilik Oda Bu Akşam (17 Temmuz Perşembe) Yeni Bölüm Var mı Yok mu? Çift Kişilik Oda Yeni Bölüm Ne Zaman?

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.07.2025 - 13:03

NOW TV'de yayınlanan, Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi reklam gelirlerine ve reytinglere mağlup olup final kararı almıştı. 8. bölümde final yapacağı açıklanan Çift Kişilik Oda dizisinin bu hafta 7. bölümü yayınlanacaktı. Ancak NOW TV yayın akışından dizi çıkarıldı. Çift Kişlik Oda'nın 17 Temmuz Perşembe yayınlanması beklenirken yine son dakika değişikliğine gidildi.

'Çift Kişilik Oda bu akşam (17 Temmuz Perşembe) var mı, yok mu? Çift Kişilik Oda yeni bölümü ne zaman?' diye merak ediyorsanız işte tüm detaylar...

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Çift Kişilik Oda Bu Akşam (17 Temmuz Perşembe) Var mı, Yok mu?

Çift Kişilik Oda Bu Akşam (17 Temmuz Perşembe) Var mı, Yok mu?

NOW'ın final kararı alınan dizisi Çift Kişilik Oda bu hafta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. 7. bölümü yayınlanması beklenen dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı ve yerine yerli film eklendi.

Çift Kişilik Oda Yeni Bölümü Neden Yok, Neden İptal Edildi?

Çift Kişilik Oda'nın yeni bölümü reklam gelirlerinin düşüklüğünden dolayı bu hafta yayınlanmayacak.

Çift Kişilik Oda Yeni Bölümü Ne Zaman?

Çift Kişilik Oda Yeni Bölümü Ne Zaman?

Çift Kişilik Oda'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çift Kişilik Oda'nın yeni bölümünün 24 Temmuz Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

Çift Kişilik Oda Final Ne Zaman, Kaçıncı Bölüm?

Çift Kişilik Oda Final Ne Zaman, Kaçıncı Bölüm?

Çift Kişilik Oda dizisi 8. bölümde final yapacak. 7. bölümünün ekrana gelmesi beklenen dizi bu hafta yayınlanmayacak. Eğer yeni bölüm 24 Temmuz Perşembe yayınlanırsa dizi 31 Temmuz'da final yapacak.

NOW TV 17 Temmuz Perşembe Yayın Akışı

NOW TV 17 Temmuz Perşembe Yayın Akışı
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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