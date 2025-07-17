Çift Kişilik Oda Bu Akşam (17 Temmuz Perşembe) Yeni Bölüm Var mı Yok mu? Çift Kişilik Oda Yeni Bölüm Ne Zaman?
NOW TV'de yayınlanan, Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi reklam gelirlerine ve reytinglere mağlup olup final kararı almıştı. 8. bölümde final yapacağı açıklanan Çift Kişilik Oda dizisinin bu hafta 7. bölümü yayınlanacaktı. Ancak NOW TV yayın akışından dizi çıkarıldı. Çift Kişlik Oda'nın 17 Temmuz Perşembe yayınlanması beklenirken yine son dakika değişikliğine gidildi.
'Çift Kişilik Oda bu akşam (17 Temmuz Perşembe) var mı, yok mu? Çift Kişilik Oda yeni bölümü ne zaman?' diye merak ediyorsanız işte tüm detaylar...
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Çift Kişilik Oda Bu Akşam (17 Temmuz Perşembe) Var mı, Yok mu?
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Çift Kişilik Oda Yeni Bölümü Ne Zaman?
Çift Kişilik Oda Final Ne Zaman, Kaçıncı Bölüm?
NOW TV 17 Temmuz Perşembe Yayın Akışı
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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