CHP’li Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti: “Kendi Partimin İhanetine Uğradım"
CHP’li Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti: “Kendi Partimin İhanetine Uğradım"
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Şavşat ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Nihat Acar, partisinden istifa etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifasını duyuran Acar, gerekçe olarak ilçe örgütünü gösterdi.
Acar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Öte yandan, Cumhuriyet Halk Partisi 23 Aralık'ta Şavşat ilçesinde aday belirlemek için yapılan ön seçimde Hakan Gazioğlu CHP Şavşat adayı olmuştu.
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