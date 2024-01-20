CHP’li Belediye Başkanı Partisinden İstifa Etti: “Kendi Partimin İhanetine Uğradım"

'Sevgili Şavşatlılar, sevgili basın mensupları, ben bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki kendi partimin de ihanetine uğradım. Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladılar. Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular. Her türlü zorluğa karşın halkımıza ve Şavşat'ımıza olan sevgim ve hizmet aşkımdan dolayı hepsini sineye çektim. Ancak, bunca zor, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de beni seven yanımda olan siz değerli Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl içinde yer aldığım, hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu zor süreçte yanımda olan arkadaşlarıma, belediyeden çalışma arkadaşlarıma tüm personelime teşekkür ederim. Herkese mutlu ve huzurlu günler dileğiyle saygılarımı sunuyorum.'