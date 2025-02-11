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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın 5 Yıl 4 Aya Kadar Hapsi İsteniyor

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın 5 Yıl 4 Aya Kadar Hapsi İsteniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.02.2025 - 14:39 Son Güncelleme: 11.02.2025 - 15:30

HP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Aydın’ın 2 ayrı suçtan toplamda 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek ‘mağdur’, Cem Aydın ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Sarf ettiği sözlerin saygınlığı zedeleyici olduğu ve ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın’ın sosyal medyada paylaştığı videoda kullandığı ‘adalet celladı, seyyar giyotin’ şeklindeki sözlerinin karşı tarafı küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici ve incitici olduğu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın’ın sosyal medyada paylaştığı videoda kullandığı ‘adalet celladı, seyyar giyotin’ şeklindeki sözlerinin karşı tarafı küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici ve incitici olduğu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.

Terörle mücadelede görev alan ve kamu görevlisi olan Gürlek’i hedef gösterdiği kaydedildi.

İddianamede, Gürlek’in geçmiş dönemlerde Sulh Ceza Hakimliği ile terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde görev aldığı, görevi sebebiyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, şüpheli Aydın’ın sözlerinin ise terörle mücadelede görev alan ve kamu görevlisi olan Gürlek’i hedef gösterdiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Aydın’ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Aydın’ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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