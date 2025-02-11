CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın 5 Yıl 4 Aya Kadar Hapsi İsteniyor
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın 5 Yıl 4 Aya Kadar Hapsi İsteniyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın’ın sosyal medyada paylaştığı videoda kullandığı ‘adalet celladı, seyyar giyotin’ şeklindeki sözlerinin karşı tarafı küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici ve incitici olduğu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Aydın’ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Badem bıyığı olmayan herkesi hapse atın da rahatlayalım.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.