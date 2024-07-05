Chery Fiyat Listesi Temmuz 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, güncel fiyatlarını açıkladı. Her geçen gün popülerleşen Chery, Temmuz ayında fiyat değişikliğine gitmedi.

Peki, Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar oldu? İşte, Chery'nin 2024 Temmuz tarihli güncel fiyat listesi.