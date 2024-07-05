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Chery Fiyat Listesi Temmuz 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Chery Fiyat Listesi Temmuz 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Chery
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.07.2024 - 23:04

Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, güncel fiyatlarını açıkladı. Her geçen gün popülerleşen Chery, Temmuz ayında fiyat değişikliğine gitmedi. 

Peki, Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar oldu? İşte, Chery'nin 2024 Temmuz tarihli güncel fiyat listesi.

Chery Fiyat Listesi

Chery Fiyat Listesi

Türkiye'de büyük bir popülariteye ulaşan Chery, yükselttiği otomobil modelleriyle dünya genelinde de ilgi çekiyor. Chery modellerinde Temmuz ayında Haziran ayına göre fiyat değişikliği yaşanmadı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 fiyat listesi

Chery Omoda 5 fiyat listesi

  • Comfort 1.328.000 TL

  • Luxury 1.418.000 TL

  • Excellent 1.528.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi

  • Comfort 1.343.000 TL

  • Luxury 1.468.000 TL

  • Excellent 1.578.000 TL

  • Avantgarde 1.678.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi

  • Luxury 1.583.000 TL

  • Excellent 1.693.000 TL

  • Avantgarde 1.868.000 TL

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