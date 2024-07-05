Chery Fiyat Listesi Temmuz 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, güncel fiyatlarını açıkladı. Her geçen gün popülerleşen Chery, Temmuz ayında fiyat değişikliğine gitmedi. Peki, Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar oldu? İşte, Chery'nin 2024 Temmuz tarihli güncel fiyat listesi.Türkiye'de büyük bir popülariteye ulaşan Chery, yükselttiği otomobil modelleriyle dünya genelinde de ilgi çekiyor. Chery modellerinde Temmuz ayında Haziran ayına göre fiyat değişikliği yaşanmadı.Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.Comfort 1.328.000 TLLuxury 1.418.000 TLExcellent 1.528.000 TLComfort 1.343.000 TLLuxury 1.468.000 TLExcellent 1.578.000 TLAvantgarde 1.678.000 TLLuxury 1.583.000 TLExcellent 1.693.000 TLAvantgarde 1.868.000 TL
Yorum Yazın