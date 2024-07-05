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TOGG Fiyat Listesi Temmuz 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

TOGG Fiyat Listesi Temmuz 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

Togg
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.07.2024 - 22:49

2024 yılı Temmuz ayını gelmesiyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu da güncel fiyatlarını açıkladı. TOGG modellerinin Temmuz ayı güncel fiyatları da merak konusu oldu. Peki TOGG T10X ne kadar? 

İşte TOGG Temmuz 2024 güncel fiyat listesi.

TOGG Ne Kadar?

TOGG Ne Kadar?

Markanın şu an satışa olan TX10'nun standart menzili, Ocak ayında 1.432.600 liradan satışa sunuldu. TOGG, Haziran ayında ise en düşük fiyatla 1.432.600 TL'den satışa çıktı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

TOGG T10X Fiyat Listesi Temmuz 2024

TOGG T10X Fiyat Listesi Temmuz 2024

  • V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TL

TOGG TX10 Özellikleri

TOGG TX10 Özellikleri

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

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