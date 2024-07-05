TOGG Fiyat Listesi Temmuz 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

2024 yılı Temmuz ayını gelmesiyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu da güncel fiyatlarını açıkladı. TOGG modellerinin Temmuz ayı güncel fiyatları da merak konusu oldu. Peki TOGG T10X ne kadar? İşte TOGG Temmuz 2024 güncel fiyat listesi.Markanın şu an satışa olan TX10'nun standart menzili, Ocak ayında 1.432.600 liradan satışa sunuldu. TOGG, Haziran ayında ise en düşük fiyatla 1.432.600 TL'den satışa çıktı.Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.V1 RWD Standart Menzil 1.432.600 TLV1 RWD Uzun Menzil 1.673.000 TLV2 RWD Uzun Menzil 1.823.000 TLMotor Gücü:160 kWBeygir Gücü:218 HPTork:350 NmAzami Hız:180 km/s0-100 km/s:7.8 saniyeOrtalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100kmAğırlık:2126 kgBagaj Hacmi:441 litreMotor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)
Yorum Yazın