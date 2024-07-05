TOGG Fiyat Listesi Temmuz 2024: TOGG T10X Güncel Fiyat

Markanın şu an satışa olan TX10'nun standart menzili, Ocak ayında 1.432.600 liradan satışa sunuldu. TOGG, Haziran ayında ise en düşük fiyatla 1.432.600 TL'den satışa çıktı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.