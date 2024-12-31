ChatGPT'ye Sorduk: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde İkramiyeyi Kazanma İhtimalimiz Yüzde Kaç?

Büyük ikramiyeyi kazanmak zorlu olsa da teselli ikramiyeleri kazanma ihtimaliniz biraz daha yüksek. 60 milyon TL, 6 milyon TL ve 600 bin TL gibi ödüller daha fazla kazanan belirlemek için dağıtılıyor. Ancak bu ödüllere ulaşma şansı bile milyonlarca bilete karşı yarışmayı gerektiriyor.