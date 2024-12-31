onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
ChatGPT'ye Sorduk: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde İkramiyeyi Kazanma İhtimalimiz Yüzde Kaç?

ChatGPT'ye Sorduk: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde İkramiyeyi Kazanma İhtimalimiz Yüzde Kaç?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 14:39

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi heyecanı tüm Türkiye’yi sardı! Bu yılın büyük ikramiyesi tam 600 milyon TL. Çeyrek, yarım ve tam biletler arasında şans dağılımı çekilişle netleşecek. Peki büyük ikramiyenin size çıkma ihtimali yüzde kaç sizce? Bu soruyu bizler de ChatGPT'ye sorduk. Bakalım matematiksel olasılıklar neler söylüyormuş...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni yıl heyecanı Milli Piyango’nun büyük ikramiyesiyle birleşince milyonlarca insan umutla çekilişi bekliyor. Bu yıl 600 milyon TL’lik büyük ikramiye tarihin en yüksek ödüllerinden biri.

Yeni yıl heyecanı Milli Piyango’nun büyük ikramiyesiyle birleşince milyonlarca insan umutla çekilişi bekliyor. Bu yıl 600 milyon TL’lik büyük ikramiye tarihin en yüksek ödüllerinden biri.

Ancak bu hayali gerçeğe dönüştürmek için sadece bir bilete sahip olmak yetmiyor. Şans faktörünün matematiksel gerçeklerini inceledik.

Ancak bu hayali gerçeğe dönüştürmek için sadece bir bilete sahip olmak yetmiyor. Şans faktörünün matematiksel gerçeklerini inceledik.

ChatGPT'ye Kazanma İhtimali Kaç? Diye Sorduk

ChatGPT'ye Kazanma İhtimali Kaç? Diye Sorduk

Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin size çıkma olasılığı oldukça düşük. Çünkü çekilişte basılan tüm biletlerin sayısı yaklaşık 100 milyon adet. Eğer yalnızca bir bilet aldıysanız büyük ikramiyeyi kazanma ihtimaliniz 1/100.000.000, yani %0,000001. Bu bir uçak kazası geçirme ihtimalinizden bile düşük bir oran!

Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Farkı

Tam, Yarım ve Çeyrek Bilet Farkı

Büyük ikramiyenin tamamını kazanmak için tam bilet almanız gerekiyor. Yarım bilet aldığınızda ödül ikiye bölünür, çeyrek bilette ise dörde. Şansınızı artırmak için birden fazla bilet almayı düşünebilirsiniz ancak bu da ihtimali kayda değer bir şekilde değiştirmez. Örneğin 10 bilet alsanız bile kazanma ihtimaliniz sadece %0,00001’e çıkar.

Teselli İkramiyeleri Daha Ulaşılabilir mi?

Teselli İkramiyeleri Daha Ulaşılabilir mi?

Büyük ikramiyeyi kazanmak zorlu olsa da teselli ikramiyeleri kazanma ihtimaliniz biraz daha yüksek. 60 milyon TL, 6 milyon TL ve 600 bin TL gibi ödüller daha fazla kazanan belirlemek için dağıtılıyor. Ancak bu ödüllere ulaşma şansı bile milyonlarca bilete karşı yarışmayı gerektiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kısacası piyango oynamak aslında bir eğlence aracı olarak görülmeli. Büyük ikramiyeyi kazanmak bir mucizeye bağlı olsa da birçok insan için bu hayali kurmak bile yeterince keyif verici.

Kısacası piyango oynamak aslında bir eğlence aracı olarak görülmeli. Büyük ikramiyeyi kazanmak bir mucizeye bağlı olsa da birçok insan için bu hayali kurmak bile yeterince keyif verici.

Matematiksel gerçekler ne kadar düşük ihtimali işaret etse de yılbaşında bilet kontrol ederken “ya tutarsa” demenin heyecanı bambaşka. E tabii mucize de olsa ''ihtimali sıfır'' diyemeyiz elbette. Belki bu yıl 600 milyon TL’nin yeni sahibi siz olursunuz kim bilir?

Matematiksel gerçekler ne kadar düşük ihtimali işaret etse de yılbaşında bilet kontrol ederken “ya tutarsa” demenin heyecanı bambaşka. E tabii mucize de olsa ''ihtimali sıfır'' diyemeyiz elbette. Belki bu yıl 600 milyon TL’nin yeni sahibi siz olursunuz kim bilir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın