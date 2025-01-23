ChatGPT Çöktü: Dünya Genelinde Yapay Zekaya Erişilemiyor
ChatGPT Çöktü: Dünya Genelinde Yapay Zekaya Erişilemiyor
Dünya genelinde en çok kullanılan yapay zeka ChatGPT’ye erişim sorunu yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından yapay zekaya erişmeye çalışan kullanıcılar ’503’ ‘Bade Gateway’ uyarısı alıyor. Çevrimiçi hizmet kesintilerini takip eden Downdetector’e kesinti raporlarında artış yaşanmaya başlandı.
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ChatGPT'ye dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Dünyada en çok kullanılan yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye giren kullanıcılar bağlantı uyarısıyla karşılaşıyor.
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Hizmet kesintilerini takip eden web sitesi Downdetector sitesinde dünyanın dört bir tarafından kesinti raporları gönderilmeye başlandı.
ChatGPT Çöktü mü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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gördükleri karşısında daha fazla dayanamadı yazık
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