CERN Profesörü Sertaç Öztürk: "8 Nisan Tutulması Hakkındaki Felaket Senaryoları Tamamen Deli Saçması!"

42 yaşındayım. Kendimi tanımlamam gerekirse 'az şeyin hocası, çoğu şeyin öğrencisi' diyebilirim. Hocası olduğum şeylerden ilki fizik. Doktora tez çalışmamı Amerika'da tamamladıktan sonra IOWA Üniversitesi adına CERN'de araştırmalar yaptım. Akabinde ailevi nedenlerden ötürü Türkiye'ye döndüm ancak hala CERN'e gidip araştırmalar yapmaya devam ediyorum. 2018 yılından veri Atlas Deneyinde çalışmaktayım. Bir yandan da parçacık detektörleri üzerine araştırmalar yapıyorum. Cronus teknoloji adında bir şirketim de var. Yenilikçi parçacık detektörleri üretiyoruz.

Diğer hoca olduğum alan da yoga. İstanbul'da bir stüdyoda ara sıra yoga dersleri vermekteyim. Öğrencisi olduğum şey ise felsefe. Evreni anlamak için fizikçi oldum ama baktım ki evreni anlarken insanı ve hayatı kaçırıyorum o yüzden de insanı ve hayatı daha iyi anlayabilmek için de Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da felsefe alanında yüksek lisans yapıyorum. Aynı zamanda koyu bir metalciyim, metal müziği çok seviyorum. Derin Mavi adında 14 yaşında da bir kızım var.

- Biz fizik profesörü olarak '8 Nisan felaket senaryoları'na dair yorumunuz nedir? Bize meseleden hiç anlamayan birine anlatır gibi açıklar mısınız: O gün ne olacak CERN'de?

Şimdi 8 Nisan’da olacak olay ya da olacak olan şey milyonlarca yıldır kendi halinde klasik mekanik kurallarında dönen iki kaya parçasının sıradanlaşan ve yıllardır süregelen klasik bir optiksel gölge olayı. Yani ayın bir şekilde güneşle dünya arasına girip güneş ışınlarını engellemesi ve bu engelleme sonucu dünya üzerinde tam gölge dediğimiz bir olayın oluşması. Eğer eski çağlara bakarsanız Maya'lara, Aztek'lere, Antik Yunanlılara ya da daha eski medeniyetlere; güneş tutulmalarının her zaman bir felaketle özdeşleştirildiğini görürsünüz. Bunun sebebi o dönemde insanların ne olduğunu bilmemelerdir.

İnsan bilmediği şeyden korkar ve bu korkuyu açıklamak için de doğa üstü şeylere başvurur. Ama şimdi neden olduğunu biliyoruz. O sebeple artık bu olaylara çok da anlam atfetmemek gerekli.

CERN'de ne olacağına gelince: Tesis tesadüfen bir bakım sürecine girmişti, hızlandırıcılar ve parçacık detektörleri yenilenmişti. Bakım bitti ve geçtiğimiz günlerde büyük hadron çarpıştırıcısında kararlı parçacık demetleri hızlandırıldı 8 Nisan'da da bunlar tekrar çarpıştırılacak. Bunlar 2010 yılından beri yapılan deneyler zaten.

Biz fizikçiler olarak bunu da heyecanla bekliyoruz çünkü çarpışma olduğu zaman elimizde bunları analiz edecek verilerimiz olmuş oluyor ve biz de bunlardan yola çıkarak yaptığımız araştırmalara devam ediyoruz.