CERN Profesörü Sertaç Öztürk: "8 Nisan Tutulması Hakkındaki Felaket Senaryoları Tamamen Deli Saçması!"

Astrolojiye karşı değilim, astroloji eğlenceli bir şey. “Ay şurada, Güneş burada, yok retro burada…” herhangi bazı haritalara bakarak gelecekle ilgili bir projeksiyon çiziyorlar mesela. Herkes gelecekle ilgili bir tahminde bulunabilir, ona benim hiçbir itirazım yok ama haklı olarak itiraz ettiğim şey: Bilimi kendi çıkarları için suistimal etmeleri.
50 mt yukarıdan serbest bıraktığım taşın kaç saniyede yere düşeceğini bilmeyen insanlar kuantum mekaniğinden, gezegenlerden, sicim kuramından, parçacık fiziğinden bahsediyorlar. Bu tip şeyleri duyduğum zaman da ister istemez karşı çıkmak doğruyu anlatmak, insanların böyle şarlatanlar tarafından nasıl kandırıldığını gözler önüne sermek istiyorum. Çünkü ne yazık ki hiçbir şey bilmiyorlar. Hatta ben şöyle derim:
Birisi çok fazla kuantum hakkında konuşuyorsa ona kuantumun en temel sabiti olan planck sabitinin birimini ve o birimin hangi fiziksel niceliği ifade ettiğini sorun, bilmediğini göreceksiniz. Bu insanlar 'Kuantum Üfürükçülük' yapıyor. Bu isimle bir yazım da var hatta! Kısacası insanların korkularını veya bilgisizliğini suistimal eden şarlatanlara çok mesafeliyim ve elimden geldiğince de doğruyu anlatmaya çalışıyorum.
- Komplo teorisyenleri özellikle pandemiden sonra bambaşka bir boyuta geçtiler. Şimdi de bu 8 Nisan'da açılması beklenen boyut kapıları var. Yakında uzaylıların geleceğini hatta hali hazırda gelmiş olduklarını söyleyenler de var...
Bu CERN’deki portal ve kapı meselesi de gerçekten çok ilginç ve çok komik. Ya bu da o kadar üst perdeden sallanan şeyler ki. Gerçekten bir portal açmak isterseniz hesaplamalar yaparsınız. Einstein’ın genel görelilik kuramını kullanırsınız uzay-zamanı gerçekten anlamlı şekilde eğmek için ne kadar bir enerji gerekiyor onu hesaplarsınız. Onu hesapladıktan sonra da gerçekten bu kadar enerji var mı yok mu bakmış olursunuz.
CERN'de çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Bunun sebebi de kullanılan birimlerde kaynaklanıyor. Biz protonları hızlandırıyoruz ve protonlar 14 teraelektronvolt mertebesinde çarpışıyor. Genelde enerji birimi fizikte Joule olarak kullanılır ama parçacık fiziğinde bunu Joule ile ifade etmeyiz çünkü Jolue kullandığımızda enerji çok çok küçük kalır. Bu yüzden elektrovolt terimini kullanılır.
Eğer 7 teraelektronvoltluk bir protonun enerjisine bakarsanız bunun aslında uçan bir sivrisineğin enerjisine eşit olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla toplam enerji de uçan iki sivrisineğin kafa kafaya çarpışması gibi fakat bizim hızlandırdığımız protonlar çok küçük ölçekte olduğu için ve kendi durgun kütlelerinden milyonlarca kat daha yüksek enerjilere sahip olduğu için biz bunlara yüksek enerji diyoruz ve çok çok küçük boyutlarda bu enerji yoğunluğuna ulaşmış oluyoruz. Ve bu enerji yoğunluğundan belki mikro karadelikler oluşturabilir miyiz diye bakıyoruz. Ama genel anlamda bir portal açacak yani uzaylıları getirecek derecede büyük ölçekte enerji kesinlikle yok.
Tekrar edeyim, oradaki bir protonun kinetik enerjisi uçan bir sivrisineğin kinetik enerjisiyle neredeyse eşit. O yüzden portallar açılacak, başka boyutlara kapılar açılacak bunlar tamamıyla deli saçması olan şeyler.
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