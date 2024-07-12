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Cennet Ada Ülkesi Yeni Zelanda’nın Para Birimi Yeni Zelanda Doları Hakkında 12 Bilgi

etiket Cennet Ada Ülkesi Yeni Zelanda’nın Para Birimi Yeni Zelanda Doları Hakkında 12 Bilgi

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 14:01

Genç ülkelerden biri olan Yeni Zelanda doğal ve beşeri güzellikleri ile insanları kendine çekiyor. Volkanlar, mağaralar, göller, yeşillikler ve nice güzel eserler barındıran bu yer cennet gibi! Uluslararası para birimi kodu NZD olan Yeni Zelanda Doları'ndan bahsedeceğiz sizlere. Yeni Zelanda, Cook Adaları, Niue, Tokelau ve Pitcairn Adaları'nda da kullanılmaktadır. Dolar yerine 'kiwi' de denilen bu para birimine gelin birlikte bakalım!

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1. Kullanılan sembolü ve uluslararası para birimi kodu

1. Kullanılan sembolü ve uluslararası para birimi kodu

Yeni Zelanda Doları'nın uluslararası para birimi kodu New Zealand Dollar'ın baş harfleri alınarak oluşturulan NZD'dir. İşaret ise dolar ile aynı: $. Fakat diğer dolarlar ayırmak adına NZ$ sembolü ile de gösterilir.

2. Alt birimi

2. Alt birimi

Yeni Zelanda Okyanusya'da yer alan ülkelerden oluşan muazzam güzelliklere sahip bir kıta ülkesi olan Yeni Zelanda'nın para birimi olan Yeni Zelanda Doları'nın alt birimi 'cent'tir. 100 cent 1 NZD etmektedir.

3. Kullanıldığı yerler

3. Kullanıldığı yerler

Cook Adaları, Niue, Tokelau ve Pitcairn Adaları'nda kullanılır. Hobbit film setini, Milford Sound, Hamilton Gardens, Mount Eden, Te Puia gibi hem doğal hem de beşeri güzellikleri barındıran yerleri gezip görebilmek için param birimini iyice öğrenelim!

4. Banknotlar

4. Banknotlar

Coğrafi açıdan çeşitliliği olan Yeni Zelanda'da aktif volkanlar, mağaralar, vadiler, upuzun kumsallar bulunur. Ekonomisi de bu  coğrafi özelliklere göre şekillenir. Peki, Yeni Zelanda Doları'nın banknotları nelerdir? 5, 10, 20, 50, 100 dolarlık kupürlerdir.

5. Madeni paraları

5. Madeni paraları

1890'da bağımsızlığını kazanan ve 1893'te tüm kadınlara oy kullanma hakkını veren dünyadaki ilk ülke olan Yeni Zelanda'nın alt biriminin cent olduğunu belirtmiştir. Madeni para olarak üretilen centler 10, 20 ve 50 olarak. Ayrıca 1 ve 2 dolar da madeni para şeklindedir.

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6. Banknotların yapısı

6. Banknotların yapısı

Sahte olanların kolayca saptanması ve daha dayanıklı olması adına banknotlar 1999'dan itibaren kağıt yerine polimerden üretilmeye başlanmıştır. Böylece güvenlik sağlanmış ve kandırılma gibi durumların önlerine geçilmiştir.

7. Adının yerel kullanımı

7. Adının yerel kullanımı

Birçok etnik grubu içeren Yeni Zelanda'da Avrupalı, Maori, Asyalı yoğunlukta bulunur. Burada bulunan yerel halk dolar yerine 'kiwi' kelimesini tercih ediyor. Bu kelimenin üç anlamı bulunur. İlk olarak Yeni Zelanda'da buluna bir kuş türüdür. İkinci olarak Yeni Zelanda yerlisi olarak geçer. Son olarak ise kivi meyvesidir.

8. Faiz oranları

8. Faiz oranları

NZD'nin carry trade işlemlerinde popüler olmasının bir getirisi faiz oranlarının yüksek olmasıdır. Carry trade işlemi düşük faiz oranlarına sahip bir ülkenin para birimini kullanarak yüksek faiz oranına sahip başka bir ülkenin para birimine yatırım yapılması durumudur.

9. Banknotların üzerindeki figür ve semboller

9. Banknotların üzerindeki figür ve semboller

Banknotların üzerinde bulunan figürler birer simgedir. Kültürünü yansıtan bu kişilerden biri Sir Edmunda Hillary Yeni Zelanda'nın kaşiflerindendir. 10 dolarlık banknotta kadınların oy kullanma hakkında rolü büyük olan Kate Sheppard bulunur. 20 dolarda Kraliçe 2. Elizabeth, 50 dolarda Maori kültürünü yansıtan Apirana Ngata, 100 dolarda ise atom fiziğinin öncüsü Ernest Rutherford bulunmaktadır.

10. Tasarımın renkli olması

10. Tasarımın renkli olması

Capcanlı göz alıcı renklere sahip. Ayrıca karmaşık yapısı ile kendinden söz ettirmektedir. Bunun nedeni dolarların tanınmasını kolaylaştırması ve sahteciliği önlemesidir.

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11. Doğaya etkisine dikkat edilmesi

11. Doğaya etkisine dikkat edilmesi

Doğal güzellikleri ile herkesi büyüleyen Yeni Zelanda çevreye oldukça duyarlıdır. Bu yüzden Yeni Zelanda Doları'nı sürdürülebilirlik ilkesine göre üretmektedir. Polimer yapıda olması çevreye etkisini azaltır. Yeşilliğin, maviliğin canlı tonlarını görmeye devam etmek için bu gerekli!

12. Döviz piyasası ve rezervi

12. Döviz piyasası ve rezervi

Döviz piyasasında en çok işlem gören 10 para biriminden biridir. Yeni Zelanda Doları'nın düzenlenmesi ve basılması adına var olan Merkez Bankası rezervleri yönetmek ve piyasaya müdahale etmek için NZD kullanır.

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