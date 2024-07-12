Cennet Ada Ülkesi Yeni Zelanda’nın Para Birimi Yeni Zelanda Doları Hakkında 12 Bilgi
Cennet Ada Ülkesi Yeni Zelanda’nın Para Birimi Yeni Zelanda Doları Hakkında 12 Bilgi
Genç ülkelerden biri olan Yeni Zelanda doğal ve beşeri güzellikleri ile insanları kendine çekiyor. Volkanlar, mağaralar, göller, yeşillikler ve nice güzel eserler barındıran bu yer cennet gibi! Uluslararası para birimi kodu NZD olan Yeni Zelanda Doları'ndan bahsedeceğiz sizlere. Yeni Zelanda, Cook Adaları, Niue, Tokelau ve Pitcairn Adaları'nda da kullanılmaktadır. Dolar yerine 'kiwi' de denilen bu para birimine gelin birlikte bakalım!
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1. Kullanılan sembolü ve uluslararası para birimi kodu
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2. Alt birimi
3. Kullanıldığı yerler
4. Banknotlar
5. Madeni paraları
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6. Banknotların yapısı
7. Adının yerel kullanımı
8. Faiz oranları
9. Banknotların üzerindeki figür ve semboller
10. Tasarımın renkli olması
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