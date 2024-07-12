Cennet Ada Ülkesi Yeni Zelanda’nın Para Birimi Yeni Zelanda Doları Hakkında 12 Bilgi

Genç ülkelerden biri olan Yeni Zelanda doğal ve beşeri güzellikleri ile insanları kendine çekiyor. Volkanlar, mağaralar, göller, yeşillikler ve nice güzel eserler barındıran bu yer cennet gibi! Uluslararası para birimi kodu NZD olan Yeni Zelanda Doları'ndan bahsedeceğiz sizlere. Yeni Zelanda, Cook Adaları, Niue, Tokelau ve Pitcairn Adaları'nda da kullanılmaktadır. Dolar yerine 'kiwi' de denilen bu para birimine gelin birlikte bakalım!