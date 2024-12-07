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Cemal Can Yoga Yaptı, Enis Arıkan Kendini İzledi: 7 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Cemal Can Yoga Yaptı, Enis Arıkan Kendini İzledi: 7 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
08.12.2024 - 00:11

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Enis Arıkan

Enis Arıkan

Demet Akalın

Demet Akalın

Berfu Yenenler

Berfu Yenenler

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah
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Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

İrem Derici

İrem Derici

Sibil Çetinkaya

Sibil Çetinkaya

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı
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Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Danla Bilic

Danla Bilic
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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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