Cemal Can Yoga Yaptı, Enis Arıkan Kendini İzledi: 7 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Cemal Can Yoga Yaptı, Enis Arıkan Kendini İzledi: 7 Aralık'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Enis Arıkan
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Demet Akalın
Berfu Yenenler
Gonca Vuslateri
Farah Zeynep Abdullah
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Cemal Can Canseven
İrem Derici
Sibil Çetinkaya
Gamze Erçel
Nazlı Sabancı
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Yasemin Şefkatli
Danla Bilic
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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