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Çekirdek Kahvelerimizi Tazeliğini Korumak İçin Nasıl Saklamalıyız?

etiket Çekirdek Kahvelerimizi Tazeliğini Korumak İçin Nasıl Saklamalıyız?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
09.11.2026 - 16:29
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Kahvenin güzel olması, çekirdeklerin taze olmasına doğrudan bağlı. Kahveyi doğru saklamadığında kahven istediğin lezzette olmuyor. Peki çekirdek kahveler en doğru şekilde nasıl saklanır?

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Hava geçirmeyen kapta saklamak şart!

Hava geçirmeyen kapta saklamak şart!

Kahve çekirdeklerini ağzı açık pakette saklamak en çok yapılan yanlışlardan biri. Çekirdeklerin tazeliğinin koruması için hava almaması gerekiyor. Bu yüzden evde saklamanın en doğru yolu hava almayan kaplarda saklamak. 

Ağzı kapanan kaplar kullanman gerekiyor.

Kap seçiminde dikkatli olmak gerek elbette. Sadece üstünde duran bir kapak yerine gerçekten hava almayacak şekilde kapanan kaplar daha iyi olacaktır. Bu tarz kaplarla çekirdek çok daha iyi saklanıyor.

Hava ile temas eden çekirdekler kahvenin tadını bozuyor.

Hava ile uzun süre temas ederse kahvenin aromatik bileşenleri azalıyor. Bu da kahvenin tadını etkiliyor elbette. Ağzı açık pakette bekleyen çekirdekler bir süre sonra lezzetini kaybedebiliyor.

Işıktan da uzak olmalı!

Işıktan da uzak olmalı!

Sadece kapalı bir kap kullanmak yetmez, bu kabı ışıktan ve nemden uzak tutmak gerek. Güneş alan bir yerde tutmak yerine kapaklı bir dolapta tutmak daha doğru.

Nem de en büyük düşman.

Kahve çekirdekleri nemi kolayca çekiyor. O yüzden ocak üstü gibi nemlenmesi daha kolay olabilecek yerlerden uzak tutmak gerekiyor. Kuru ve serin dolap en iyi saklanabilecek yerleden yani.

Isıdan da uzak olmalı.

Çekirdek kahveler fırın, ocak gibi ısı kaynaklarından da uzak bir yere koyulmalı. Yine güneş alan cam kenarı gibi yerlerde de olmaması gerekiyor. Olabildiğince sabit bir sıcaklığın olduğu yerde durmalı.

Buzdolabına koymak iyi bir fikir değil.

Buzdolabına koymak iyi bir fikir değil.

Bazıları kahve çekirdeklerinin buzdolabında olmasının daha iyi olabileceğini düşünüyor.  Ama aslında günlük düzenli tüketilen kahve çekirdeklerinin buzdolabına koyulmasına gerek yok. Hatta sürekli çıkarılıp tekrar koyulan kahve çekirdekleri bu ısı değişiminden etkilenebilir.

Çekirdek kahve öğütülmeden saklanmalı.

Çekirdek kahve öğütülmeden saklanmalı.

Kahveyi öğüteyim hazır beklesin diye düşünme. Öğütmeden saklamak çok daha iyi bir fikir. Çekirdek halinde kaldığında tazeliğini daha uzun süre koruyabiliyor. O yüzden yapılması gereken demlemeden hemen önce öğütmek.

Büyük paketler almak her zaman iyi bir fikir değil.

Büyük paketler almak her zaman iyi bir fikir değil.

Ucuz olduğunu düşündüğümüz için büyük paketler alabiliyoruz. Ekonomik olarak mantıklı olsa da tazeliğini koruması açısından çok iyi olmayabiliyor. Eğer düzenli kahve içiyorsan büyük paket alınabilir ama arada sırada kahve içen biri için büyük paketlerdeki kahve çekirdekleri tazeliğini koruyamayabilir.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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