Çekirdek Kahvelerimizi Tazeliğini Korumak İçin Nasıl Saklamalıyız?
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Kahvenin güzel olması, çekirdeklerin taze olmasına doğrudan bağlı. Kahveyi doğru saklamadığında kahven istediğin lezzette olmuyor. Peki çekirdek kahveler en doğru şekilde nasıl saklanır?
Hava geçirmeyen kapta saklamak şart!
Işıktan da uzak olmalı!
Buzdolabına koymak iyi bir fikir değil.
Çekirdek kahve öğütülmeden saklanmalı.
Büyük paketler almak her zaman iyi bir fikir değil.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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