Çekirdek Kahvelerimizi Tazeliğini Korumak İçin Nasıl Saklamalıyız?

Kahve çekirdeklerini ağzı açık pakette saklamak en çok yapılan yanlışlardan biri. Çekirdeklerin tazeliğinin koruması için hava almaması gerekiyor. Bu yüzden evde saklamanın en doğru yolu hava almayan kaplarda saklamak.

Ağzı kapanan kaplar kullanman gerekiyor.

Kap seçiminde dikkatli olmak gerek elbette. Sadece üstünde duran bir kapak yerine gerçekten hava almayacak şekilde kapanan kaplar daha iyi olacaktır. Bu tarz kaplarla çekirdek çok daha iyi saklanıyor.

Hava ile temas eden çekirdekler kahvenin tadını bozuyor.

Hava ile uzun süre temas ederse kahvenin aromatik bileşenleri azalıyor. Bu da kahvenin tadını etkiliyor elbette. Ağzı açık pakette bekleyen çekirdekler bir süre sonra lezzetini kaybedebiliyor.