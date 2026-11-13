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CDC Dengue Listesine Küba, Ekvador, Panama ve Peru'yu Ekledi: Florida'da Yerel Vaka Sayısı 524'e Ulaştı

CDC Dengue Listesine Küba, Ekvador, Panama ve Peru'yu Ekledi: Florida'da Yerel Vaka Sayısı 524'e Ulaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 19:47
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), dengue humması nedeniyle yayımladığı küresel seyahat bildirimini güncelledi. Küba, Ekvador, Panama ve Peru ile Orta Afrika'daki Çad ve Polinezya'daki Fransız toprağı Wallis ve Futuna listeye eklendi. Öte yandan Florida'da ülke dışına çıkmadan hastalananların sayısı 524'e yükseldi; CDC'ye göre ABD ve bağlı topraklar bu yıl toplam 2.842 vaka kaydetti.

[Kaynak: Daily Mail]

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Listeye Küba, Ekvador, Panama ve Peru girdi; Bolivya ile Kolombiya zaten listedeydi.

Listeye Küba, Ekvador, Panama ve Peru girdi; Bolivya ile Kolombiya zaten listedeydi.

CDC'nin son güncellemesinde Güney ve Orta Amerika'dan dört ülke birden uyarı listesine girdi: Küba, Ekvador, Panama ve Peru. Bolivya ile Kolombiya listede zaten vardı. Orta Afrika'dan Çad ve Fransa'ya bağlı Polinezya toprağı Wallis ve Futuna da kapsama alındı.

Listede kalmaya devam eden ülkeler ise Bangladeş, Kamboçya, Kenya, Malezya, Marshall Adaları, Vanuatu ve Vietnam. Hepsi dengue için 'seviye 1' altında, yani 'olağan önlemleri alın' kategorisinde. CDC yolculara uzun kollu gömlek ve pantolon giymelerini, düzenli olarak sivrisinek kovucu sürmelerini, klimalı ya da pencereleri sineklikli odalarda kalmalarını öneriyor. Kurum, listede olmayan ülkelerde de dengue bulaşı olabileceğini hatırlatıyor.

Florida'da bu yıl 524 kişi, ülke dışına çıkmadan dengue'e yakalandı.

Florida'da bu yıl 524 kişi, ülke dışına çıkmadan dengue'e yakalandı.

ABD'de dengue vakaları her yıl kaydediliyor, ancak neredeyse hepsi yurt dışı seyahatine bağlı. Bu yıl tablo farklı: Florida'da yerel bir salgın var ve yakın zamanda ülke dışına çıkmamış 524 kişi hastalandı, bir kişi hayatını kaybetti. Eyaletin toplam vaka sayısı 906'ya ulaştı; bunların 382'si seyahatle bağlantılı. Geçen yıl Florida'da yerel kaynaklı 62 vaka kaydedilmişti. Virginia ise yerel bulaş bildiren tek diğer eyalet; orada dokuz kişi enfekte oldu.

Healio'ya konuşan UF Health Shands Hastanesi hastane epidemiyoloğu Nicole Iovine, 'Burada olan şey farklı' dedi ve 'Gerçekten endişeliyim' diye ekledi. Iovine'e göre asıl dikkat çekici nokta, yerel bulaşın tarihsel olarak Güney Florida'da yoğunlaşırken bu yıl Körfez kıyısındaki Tampa bölgesine sıçraması. Eyalette bildirilen ölüm ise 4 Eylül'de hayatını kaybeden 80 yaşındaki Tampalı bir kadına ait.

Tampa çevresinde ilaçlama gece gündüz sürüyor; sivrisineğin en çok ürediği yer atık lastikler.

Tampa çevresinde ilaçlama gece gündüz sürüyor; sivrisineğin en çok ürediği yer atık lastikler.

Hillsborough, Pasco ve Pinellas ilçeleri eylülde yerel olağanüstü hal ilan etti. Eylül sonundaki haftalık rapora göre Hillsborough'da bu yıl 223 vaka görülmüştü; Pinellas'ta 13, Pasco'da üç vaka kayıtlıydı. Hillsborough yetkilileri, Lee County Sivrisinek Kontrol Bölgesi'nden yardım istedi ve 30 Eylül'de Tampa'ya birden fazla helikopter gönderilerek ilaçlama yapıldı. Ekipler gece gündüz çalışıyor: gündüz larvaları, gece ise yetişkin sivrisinekleri hedef alan iki ayrı ilaç kullanılıyor.

Dengueyi taşıyan Aedes aegypti durgun suda ürüyor; Hillsborough yetkililerine göre en büyük sorun atık lastikler. Hillsborough Sivrisinek Yönetimi'nden Gabriela Henderson, 'Geceleri kullandığımız ilaç biraz daha güçlü' diye konuştu. Lee County'den Jenifer McBride ise 'Sivrisinekler sınır tanımadığı için sivrisinek kontrol ekipleri güçlerini birleştiriyor' dedi. Hillsborough sakinleri yılda 12 lastiği toplama merkezlerine ücretsiz bırakabiliyor.

Enfekte olanların yüzde 40 ila 80'inde belirti çıkmıyor; çıktığında ise ani başlıyor.

Enfekte olanların yüzde 40 ila 80'inde belirti çıkmıyor; çıktığında ise ani başlıyor.

Dengue çoğu zaman sessiz geçiyor: enfekte olanların yüzde 40 ila 80'i hiç belirti göstermiyor. Belirti çıkarsa enfeksiyondan beş ila yedi gün sonra aniden başlıyor. 38 dereceyi aşan ateş, şiddetli baş ağrısı, gözlerin arkasında ağrı, kas, eklem ve kemik sızıları, diş etlerinde kanama bunların başında geliyor. Hastalığa 'kemik kıran humması' denmesinin sebebi de bu. Bazı hastalarda ilk 24-48 saatte yüzde kızarıklık görülüyor.

Ağır vakalarda şiddetli karın ağrısı, durmayan kusma ve halsizlik ortaya çıkabiliyor; iç kanama, solunum sıkıntısı, kalp, karaciğer ve beyinde organ yetmezliği de mümkün. Beş yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler ve hamileler en riskli grup. Hastalığın özel bir tedavisi yok; hafif vakalarda bol sıvı ve ağrı kesici öneriliyor, ağır vakalarda hastanede serum, tansiyon takibi ve gerekirse kan nakli yapılıyor. Iovine, bu yılki El Niño'nun kış boyunca sıcak ve yağışlı hava getirmesi halinde sivrisineklerin normal bir donun izin vereceğinden uzun süre hayatta kalabileceği uyarısında bulunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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