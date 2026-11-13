CDC Dengue Listesine Küba, Ekvador, Panama ve Peru'yu Ekledi: Florida'da Yerel Vaka Sayısı 524'e Ulaştı
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), dengue humması nedeniyle yayımladığı küresel seyahat bildirimini güncelledi. Küba, Ekvador, Panama ve Peru ile Orta Afrika'daki Çad ve Polinezya'daki Fransız toprağı Wallis ve Futuna listeye eklendi. Öte yandan Florida'da ülke dışına çıkmadan hastalananların sayısı 524'e yükseldi; CDC'ye göre ABD ve bağlı topraklar bu yıl toplam 2.842 vaka kaydetti.
[Kaynak: Daily Mail]
Listeye Küba, Ekvador, Panama ve Peru girdi; Bolivya ile Kolombiya zaten listedeydi.
Florida'da bu yıl 524 kişi, ülke dışına çıkmadan dengue'e yakalandı.
Tampa çevresinde ilaçlama gece gündüz sürüyor; sivrisineğin en çok ürediği yer atık lastikler.
Enfekte olanların yüzde 40 ila 80'inde belirti çıkmıyor; çıktığında ise ani başlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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