CDC Dengue Listesine Küba, Ekvador, Panama ve Peru'yu Ekledi: Florida'da Yerel Vaka Sayısı 524'e Ulaştı

CDC'nin son güncellemesinde Güney ve Orta Amerika'dan dört ülke birden uyarı listesine girdi: Küba, Ekvador, Panama ve Peru. Bolivya ile Kolombiya listede zaten vardı. Orta Afrika'dan Çad ve Fransa'ya bağlı Polinezya toprağı Wallis ve Futuna da kapsama alındı.

Listede kalmaya devam eden ülkeler ise Bangladeş, Kamboçya, Kenya, Malezya, Marshall Adaları, Vanuatu ve Vietnam. Hepsi dengue için 'seviye 1' altında, yani 'olağan önlemleri alın' kategorisinde. CDC yolculara uzun kollu gömlek ve pantolon giymelerini, düzenli olarak sivrisinek kovucu sürmelerini, klimalı ya da pencereleri sineklikli odalarda kalmalarını öneriyor. Kurum, listede olmayan ülkelerde de dengue bulaşı olabileceğini hatırlatıyor.