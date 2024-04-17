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Cari İşlemler Hesabı Beklentilerin Altında Açık Verdi

Cari İşlemler Hesabı Beklentilerin Altında Açık Verdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.04.2024 - 10:18

Şubat ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık kaydetti. Foreks Haber anketinde analistlerin beklentisi 3,65 milyar açık verileceği yönündeydi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 106 milyon dolara fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 106 milyon dolara fazla verdi.

Yıllıklandırılmış cari işlemler hesabında 31,84 milyar dolar açık oluştu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.751 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.751 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.381 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.957 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 849 milyon ABD doları net çıkış ve 46 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 4.415 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Portföy yatırımları 4.415 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2.659 milyon ABD doları, 3.000 milyon ABD doları ve 500 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.696 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 220 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 274 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 54 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 220 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 274 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 54 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 115 milyon ABD doları ve 265 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ise 138 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ay 6.230 milyon ABD doları net azalış oldu.

Resmi rezervlerde bu ay 6.230 milyon ABD doları net azalış oldu.
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