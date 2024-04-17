Cari İşlemler Hesabı Beklentilerin Altında Açık Verdi
Cari İşlemler Hesabı Beklentilerin Altında Açık Verdi
Şubat ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon dolar açık kaydetti. Foreks Haber anketinde analistlerin beklentisi 3,65 milyar açık verileceği yönündeydi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 106 milyon dolara fazla verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.751 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.
Portföy yatırımları 4.415 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 220 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 274 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 54 milyon ABD doları net azalış kaydetti.
Resmi rezervlerde bu ay 6.230 milyon ABD doları net azalış oldu.
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