Cari Açık Beklentilerin Üzerinde Geldi: Net Hata Noksan Ekside
Cari Açık Beklentilerin Üzerinde Geldi: Net Hata Noksan Ekside
2023 Eylül ve Ekim aylarında cari fazlanın ardından Kasım ayında cari işlemler hesabı yeniden açık verdi. Cari işlemler hesabındaki açık piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2023 ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.
Kasım ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, Foreks Haber anketinde beklenti 1,6 milyar dolar, Bloomberg anketinde de 1,7 milyar dolar beklenti görülmüştü.
TCMB'den yapılan açıklamada, "altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.153 milyon ABD doları fazla verildiği" kaydedilirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4.412 milyon dolar olduğu belirtildi.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon dolar olurken, portföy yatırımları 5.367 milyon dolar net giriş görüldü.
TCMB verilerinde Net hata ve noksan kaleminde de kasım ayında 1,94 milyar dolar eksi görüldü.
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