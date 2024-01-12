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Cari Açık Beklentilerin Üzerinde Geldi: Net Hata Noksan Ekside

Cari Açık Beklentilerin Üzerinde Geldi: Net Hata Noksan Ekside

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.01.2024 - 10:17

2023 Eylül ve Ekim aylarında cari fazlanın ardından Kasım ayında cari işlemler hesabı yeniden açık verdi. Cari işlemler hesabındaki açık piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2023 ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2023 ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Kasım ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, Foreks Haber anketinde beklenti 1,6 milyar dolar, Bloomberg anketinde de 1,7 milyar dolar beklenti görülmüştü.

Kasım ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, Foreks Haber anketinde beklenti 1,6 milyar dolar, Bloomberg anketinde de 1,7 milyar dolar beklenti görülmüştü.

Cari denge Kasım ayında 2,72 milyar dolar açık verirken, 2023 yılının Eylül ve Ekim aylarında cari denge aylık olarak fazla vermişti. Kasım ayında yeniden aylık bazda cari açık oluştu.

TCMB'den yapılan açıklamada, "altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.153 milyon ABD doları fazla verildiği" kaydedilirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4.412 milyon dolar olduğu belirtildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.153 milyon ABD doları fazla verildiği" kaydedilirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 4.412 milyon dolar olduğu belirtildi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.002 milyon dolar olurken, bu kalem altındaki seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2.347 milyon dolar oldu. 

Birincil gelir dengesi kaleminde 1.325 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kaleminde de 13 milyon ABD doları net giriş kaydedildi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon dolar olurken, portföy yatırımları 5.367 milyon dolar net giriş görüldü.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon dolar olurken, portföy yatırımları 5.367 milyon dolar net giriş görüldü.

Alt kalemlerde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.423 milyon dolar, Genel Hükümet 2.500 milyon dolar ve diğer sektörler 1.219 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi 

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon dolar net azalış kaydetti.

TCMB verilerinde Net hata ve noksan kaleminde de kasım ayında 1,94 milyar dolar eksi görüldü.

TCMB verilerinde Net hata ve noksan kaleminde de kasım ayında 1,94 milyar dolar eksi görüldü.

OVP'deki tahminlerde de cari dengenin 2023 yılında 42,5 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

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