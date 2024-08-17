Canımıza Tak Etti: İzmir Yangınında da Halkımız Kendi Yaralarını Kendi Sardı!
Canımıza Tak Etti: İzmir Yangınında da Halkımız Kendi Yaralarını Kendi Sardı!
İzmir Karşıyaka'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yayıldı. Birçok ev tedbir amaçlı boşaltılırken vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Karşıyaka Belediyesi, yangına müdahale için 'kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz' paylaşımında bulundu.
Vatandaşların yarasını yine vatandaşlar sardı...
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Mahallesi civarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı.
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İzmir şehir merkezine kadar gelen yangın bulutlarından resmen kül yağdı.
Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesabından "Acil" diyerek "yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz" paylaşımında bulundu.
O anlara vatandaşlardan ise tepki yağmaya başladı.
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Vatandaşın yarasını saran yine kendisi oldu.
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