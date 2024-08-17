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Canımıza Tak Etti: İzmir Yangınında da Halkımız Kendi Yaralarını Kendi Sardı!

Canımıza Tak Etti: İzmir Yangınında da Halkımız Kendi Yaralarını Kendi Sardı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.08.2024 - 16:22

İzmir Karşıyaka'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yayıldı. Birçok ev tedbir amaçlı boşaltılırken vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Karşıyaka Belediyesi, yangına müdahale için 'kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz' paylaşımında bulundu.

Vatandaşların yarasını yine vatandaşlar sardı...

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Mahallesi civarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar Mahallesi civarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı.

Rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, sanayi sitesine ve yerleşim yerlerine yayıldı. Önlem amaçlı evler tahliye edilirken bazı evler alevlere teslim oldu.

İzmir şehir merkezine kadar gelen yangın bulutlarından resmen kül yağdı.

İzmir şehir merkezine kadar gelen yangın bulutlarından resmen kül yağdı.

16 ev alevlere teslim olurken 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı. Vatandaşlar, yangın anında zor anlar yaşadı, evlerini kaybedenler gözyaşlarına boğuldu.

Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesabından "Acil" diyerek "yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz" paylaşımında bulundu.

Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesabından "Acil" diyerek "yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz" paylaşımında bulundu.

Öte yandan vatandaşların kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü;

O anlara vatandaşlardan ise tepki yağmaya başladı.

O anlara vatandaşlardan ise tepki yağmaya başladı.
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Vatandaşın yarasını saran yine kendisi oldu.

Vatandaşın yarasını saran yine kendisi oldu.
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Yangın söndürme pilotlarının bile can güvenliğinin olmadığı görüldü;

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