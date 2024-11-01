Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cam Gibi Parlak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Uygulamanız Gereken 10 Kore Güzellik Tüyosu

etiket Cam Gibi Parlak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Uygulamanız Gereken 10 Kore Güzellik Tüyosu

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 17:31

Güzellik ve bakım deyince akla Koreli kadınların gelmesi oldukça normal. Cam gibi parlayan ciltleri sayesinde kendilerine hayran bırakıyorlar. Ama bu işin sırrı ne, oldukça merak edilen bir konu. Birlikte öğrenelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Yağ bazlı temizleyici ile yüzünüzü temizleyin.

Bütün gün yüzünüzde oluşan kirlerin hepsini yağ bazlı temizleyici çıkarır. Bu temizliğin ilk aşamasıdır. Kuru yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Zaten bütün makyajın cildinizden sıyrıldığını fark edeceksiniz. Gözeneklerinizi kirden arındırdıktan sonra diğer temizleme işlemine geçebilirsiniz.

2. Su bazlı temizleyici yine rutininizde kesinlikle olması gerekir...

Yağ bazlı temizleyiciden arta kalan kirleri söker götürür. Hafif su yaparak iyice köpürmesini sağlayabilirsiniz. Ilık suyla daha sonra durulayın. Cildinizin nefes aldığını hissedeceksiniz. Özellikle kuru ciltler bu adımı atlamamalıdır.

3. Düzenli aralıklarla cildinize peeling işlemi uygulayın!

Cildinizi ölü cilt hücrelerinden arındırıp kullanacağınız cilt bakım ürünleri, cildinize daha iyi nüfuz eder. Cildinize yumuşak bir şekilde uygulayarak bakım yapabilirsiniz. Nasıl bir bakım rutininiz olursa olsun içinde mutlaka bir peeling bakımı bulunmalıdır. Cildinizdeki bütün ölü hücrelerden kurtulabilirsiniz.

4. Cildinizin ihtiyacına göre tonik yardımı ile cildinizi temizleyin.

Tonik kullanmak cildinizin ph derecesini dengeleyerek nemli kalmasını sağlar. Parmak uçlarınızla ya da pamuk yardımıyla cildinize içten dışa doğru hareketlerle uygulayın. Tonik kullanımını asla küçümsemeyin, günlük bakımın kırmızı çizgilerinden biridir...

5. Esans ürünler Kore ürünlerinde çok sık tercih edilir.

Esans, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda cildinizi çok güzel nemlendirir ve onarır. Cildinize ürünü damlattıktan sonra parmak uçlarınızla bütün yüzüne yayın. Koreli kadınlar, rutinlerinde sıklıkla yer verir. Uzak Doğu'nun da en önemli ürünlerindendir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Cilt rutininize bir tedavi ürünü eklemelisiniz.

Tedavi ürünleri serum veya ampüllerden oluşur. Her cildin ihtiyaç duyduğu tedavi ürünü farklılık gösterir. Sivilce veya akne problemi, gözenek küçültme, tahriş olmuş bir bölgeyi onarma gibi cilt için oldukça faydalı sonuçları olabilir. İyi bir araştırma sonucunda kendiniz için en iyi sonucu alabileceğiniz bir serum edinebilirsiniz.

7. Maskeler cildin ihtiyacı olan nemi verirler.

Maskeler cildim ihtiyacı olan nemi çok güzel bir şekilde verirler ama fazla nem cildinize zarar verebilir. Bu yüzden maskeleri haftada 1-2 kez uygulamalısınız. Kendi cilt tipinize göre bir maske seçmeye de özen gösterin. Ayrıca cilde nem sağladığı gibi, ihtiyacı olan nemi de verirler.

8. Göz bakımı ihmal edilmemesi gereken noktalardan biridir.

Göz çevresi bakımı, cilt bakımında en önemli noktalardan biridir fakat çoğu zaman bu bölgeye gerekli önem gösterilmiyor. Makyaj malzemesiyle göz çevresinde problemleri örtmek yerine problemi kökten çözmeye özen göstermelisiniz. Göz çevresi oldukça hassas bir deriye sahip olduğu için bakımını aksatmamalısınız.

9. Koreliler cildini nemlendirmeden asla rutinini tamamlamaz.

İyi bir nemlendirme cildinizdeki nemi arttırmanızı sağlar. Uyguladığınız bütün adımları daha kalıcı yapar. Nemlendirici uygularken cildinize masaj yaparak uygulamalısınız. Günlük olarak cildinizin nem ihtiyacına göre birden fazla uygulayabilirsiniz.

10. Son olarak güneş kreminizi sürmeden evden dışarı çıkmayın!

En önemli sebebi yaşlanmayı ve cilt kanserini önler. Her sabah cildinizin tüm temizlik işlemini bitirdikten sonra son adım olarak uygulayın. Güneş ne kadar yararlı olsa da cilde doğrudan temasında güneş lekesi oluşabilir. Cildiniz için yapacağınız en önemli iyiliklerden biridir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın