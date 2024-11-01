Cam Gibi Parlak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Uygulamanız Gereken 10 Kore Güzellik Tüyosu

Maskeler cildim ihtiyacı olan nemi çok güzel bir şekilde verirler ama fazla nem cildinize zarar verebilir. Bu yüzden maskeleri haftada 1-2 kez uygulamalısınız. Kendi cilt tipinize göre bir maske seçmeye de özen gösterin. Ayrıca cilde nem sağladığı gibi, ihtiyacı olan nemi de verirler.