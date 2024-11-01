Cam Gibi Parlak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Uygulamanız Gereken 10 Kore Güzellik Tüyosu
Cam Gibi Parlak ve Pürüzsüz Bir Cilt İçin Uygulamanız Gereken 10 Kore Güzellik Tüyosu
Güzellik ve bakım deyince akla Koreli kadınların gelmesi oldukça normal. Cam gibi parlayan ciltleri sayesinde kendilerine hayran bırakıyorlar. Ama bu işin sırrı ne, oldukça merak edilen bir konu. Birlikte öğrenelim! 👇
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1. Yağ bazlı temizleyici ile yüzünüzü temizleyin.
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2. Su bazlı temizleyici yine rutininizde kesinlikle olması gerekir...
3. Düzenli aralıklarla cildinize peeling işlemi uygulayın!
4. Cildinizin ihtiyacına göre tonik yardımı ile cildinizi temizleyin.
5. Esans ürünler Kore ürünlerinde çok sık tercih edilir.
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