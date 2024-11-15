Çalışanların Seni Ne Kadar Seviyor?
Çalışanların Seni Ne Kadar Seviyor?
Çalışanların seni seviyor mu? Çalışma arkadaşlarının gözünde nasılsın? Sen testi çöz, biz de seni ne kadar sevdiklerini söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım teste!
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1. Çalışanların bir problemle karşılaştığında sana başvurma sıklığı nedir?
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2. Toplantılarda fikirlerini ne kadar özgürce paylaşabiliyorlar?
3. Günlük olarak çalışanlarınla iş haricinde iletişim kuruyor musun?
4. Geri bildirim aldığında nasıl tepki verirsin?
5. Çalışanlarını motive etmek için parti veya etkinlik düzenliyor musun?
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