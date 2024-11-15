Çalışanların Seni Ne Kadar Seviyor?

Çalışanların seni çoğunlukla destekleyici ve açık bir lider olarak görüyor. Sorunlarını dinleyen, fikirlerine değer veren ve onları motive eden birisin. Ancak, bazı durumlarda biraz daha fazla empati göstermek ve geri bildirimlere daha açık olmak aranızdaki sevgi ve ilişki bağını güçlendirmek için daha iyi ve faydalı olabilir. Seni seviyorlar ama çekiniyorlar da.