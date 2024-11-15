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Çalışanların Seni Ne Kadar Seviyor?

etiket Çalışanların Seni Ne Kadar Seviyor?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.11.2024 - 17:01

Çalışanların seni seviyor mu? Çalışma arkadaşlarının gözünde nasılsın? Sen testi çöz, biz de seni ne kadar sevdiklerini söyleyelim. Hazırsan hadi bakalım teste!

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1. Çalışanların bir problemle karşılaştığında sana başvurma sıklığı nedir?

2. Toplantılarda fikirlerini ne kadar özgürce paylaşabiliyorlar?

3. Günlük olarak çalışanlarınla iş haricinde iletişim kuruyor musun?

4. Geri bildirim aldığında nasıl tepki verirsin?

5. Çalışanlarını motive etmek için parti veya etkinlik düzenliyor musun?

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6. Çalışanların bazı gecikmelerden dolayı sabah 9 yerine 9.30'da gelse tepkin ne olur?

7. Senin odan ayrı mı?

8. Ofis dışındaki sosyal etkinliklere katılma oranın nedir?

Sen mesafeli bir lidersin.

Çalışanlar seni saygı duyan ama mesafeli bir lider olarak görüyor. Seninle çalışmaktan çekinmiyorlar ama bazı duygusal bağlar kurma noktasında zorlanıyor olabilirler. İş ilişkilerini güçlendirmek için çalışanlarınla daha fazla zaman geçirip, daha samimi bir ortam yaratarak aranızdaki o bağı kuvvetlendirebilir ve aslında sana karşı daha fazla sevgi beslemelerini sağlayabilirsin.

Destekleyici bir lidersin.

Çalışanların seni çoğunlukla destekleyici ve açık bir lider olarak görüyor. Sorunlarını dinleyen, fikirlerine değer veren ve onları motive eden birisin. Ancak, bazı durumlarda biraz daha fazla empati göstermek ve geri bildirimlere daha açık olmak aranızdaki sevgi ve ilişki bağını güçlendirmek için daha iyi ve faydalı olabilir. Seni seviyorlar ama çekiniyorlar da.

Sen herkesin sevdiği birisin!

Çalışanların seni tam anlamıyla seviyor ve sana güveniyor. Onlara ilham veriyor, cesaretlendiriyor ve motive ediyorsun. Onların başarılarını kutluyor, sorunlarına destek oluyorsun ve her zaman özgürce fikirlerini paylaşabilecekleri bir ortam yaratıyorsun. Bu tarz liderlikle ekibinle güçlü bir bağ kurmuşsun, tebrik ederiz!

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