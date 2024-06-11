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Çalışanların İşlerini Yaparken Evinde Gibi Hissetmeleri İçin Çalışma Ortamını İyileştirme Yöntemleri

etiket Çalışanların İşlerini Yaparken Evinde Gibi Hissetmeleri İçin Çalışma Ortamını İyileştirme Yöntemleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 14:01

Son yıllarda, ofis çalışanlarının verimini artırmak için iş yeri ortamlarında yeni düzenlemelere gidildi. Genellikle çalışana kendini evde olduğu gibi rahat hissettiren bu düzenlemeler, hem fiziksel hem zihinsel performansa olumlu yansıması sebebiyle birçok dev firma tarafından kabul gördü.

İşte sağlıklı çalışma ortamı denilince akla gelen en iyi trendler!

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1. Ergonomik Mobilyalar

Son yıllarda önemi bir hayli artan iş yeri rahatı, çalışanların evde olduğu gibi konforlu çalışma ortamlarına sahip olmasını sağlamış durumda. Bu nedenle, özellikle masa başı işlerde, uzun süre otururken çeşitli postür sorunları oluşturmayan ve kişiye göre ayarlanabilen ergonomik masa sandalyeler kullanmak iş performansını olumlu etkileyen en önemli faktörler arasında.

2. Doğal Işık ve Havalandırma

Doğal güneş ışığı alan ortamlar, psikolojik olarak kişiyi huzurlu, mutlu ve enerjik hale getirir. Temiz hava ise doku ve organlara daha fazla oksijen gitmesini sağlayarak fiziksel sağlığı pekiştirir. Dolayısıyla ofisin güneşe bakmasını sağlamak ve gün içinde pencere açarak içeriyi havalandırmak kadar basit bir adım bile, hem çalışanlara kendilerini evlerinde hissettirmek hem de iş verimini artırmak için harikadır.

3. Teknoloji Entegrasyonu

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi her iş koluna sıçramış durumda. Bu nedenle modern ve ev konforu sunan ofisler, aynı zamanda güçlü internet bağlantısı, kolay kullanılan araçlar ve uzaktan erişim gibi birçok entegrasyona sahip olmalı. Bu tür araçlar iş yükünü hafifleterek çalışanların işlerini kolayca tamamlamasına yardımcıdır. Aynı zamanda çeşitli multimedya ve teknoloji adaptasyonları çalışan modunu artırmak için mükemmeldir.

4. Esnek ve Uzaktan Çalışma İmkanı

Teknolojinin bu kadar fazla kullanımı sayesinde bilinen çalışma alışkanlıkları da değişime uğradı. En çok kanıtlanan şey ise; ofiste geçirilen zamanın verimli çalışma anlamına gelmediği ve kişinin, uzaktan veya evden çalışarak aslında çok daha fazla işi bitirdiği gerçeği oldu. Dolayısıyla geleneksel çalışma bariyerlerini yıkarak, personele uzaktan ve esnek çalışma saatleri sunmak onlara ekstra konfor sağlamak için atılması gereken temel adımlardan biridir.

5. Esnek Mekanlar

İş yerinde tekil mekanlar sunmak yerine, ihtiyaca göre ayarlanabilen ve farklı amaçlarla kullanılabilen alanlara sahip olmak önemlidir. Bu durum, kişinin kendini evinde gibi hissetmesine yardımcıdır ve mekanı çok işlevli hale getirir. Çünkü ev ortamı da benzer şekilde duruma göre ayarlanmaya ve şekilden şekile girmeye müsaittir.

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6. Tasarım ve Dekorasyon

İş yerine ev konforu getirmenin bir diğer yolu da renkli ve dinamik mekanlar sunmaktır. Elbette tercih edilen renklerin kişi üzerinde baskıya ve strese neden olan tonlar olmaması, renkler arası dengenin ise iyi kurulması gerekir. Bunun için her zaman duvar boyamaya bile gerek olmaz. Çünkü kullanılan birkaç renkli aksesuar ve mobilya ile iş yeri ortamı, bir anda çok daha samimi ve keyifli hale gelebilir.

7. Kişiselleştirilmiş Çalışma Alanı

İş yeri dekorasyonu yaparken, çalışanlara kendi alanlarını dekore etme şansı tanımak da önemlidir. Çünkü herkesin çalışma performansını artıran unsur, bir diğerinkinden farklı olabilir. Kimileri, minimal ve temiz ortamlarda daha fazla konsantre olurken; kimileri, motivasyonu artıran süsler, çıkartmalar ve çerçeveler kullanmayı tercih edebilir. Çalışanları bu konuda özgür bırakmak gerekir.

8. Ortak Alanlar

Her iş yerinde çalışanların birbirleriyle sohbet edecekleri, kahve içecekleri ve oturup dinlenecekleri mola alanlarının olması gerekir. Bu ortamların, iş stresinden uzak ve rahatlatıcı şekilde tasarlanmış olması da önemlidir. Ayrıca çalışanlara mola saatlerinde birlikte sosyal etkinlikler düzenleme imkanı sunmak, hem motivasyonu hem de ilhamı artıran bir etmendir.

9. Sağlıklı Ortamlar

Ev konforundaki bir ofisin her anlamda sağlıklı ve temiz olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle personel sayısı yüksek ofislerde tuvalet ve mutfak gibi alanların hijyenine çok özen gösterilmesi, genel ofis ortamının da düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ayrıca mekanı yeşil bitkilerle ve rahatlatıcı müzikle daha stressiz hale getirmek de tercih edilebilir.

10. Sağlık ve Spor İmkanları

Çalışanların ofisin bulunduğu iş merkezinin içinde veya yakınlardaki bir spor salonunda üyeliği olması, ofis elemanları için belirli günlerde yoga veya meditasyon düzenlenmesi gibi imkanlar, iş yükünü hafifleten ve çalışanlara kendini iyi hissettiren uygulamalardır. Ayrıca çocuklu personel için çocuk bakım imkanı sunmak, her çalışana ise psikolojik danışmanlık sağlamak, işlerin her anlamda olumlu gitmesine destek olur.

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