Çalışanların İşlerini Yaparken Evinde Gibi Hissetmeleri İçin Çalışma Ortamını İyileştirme Yöntemleri
Çalışanların İşlerini Yaparken Evinde Gibi Hissetmeleri İçin Çalışma Ortamını İyileştirme Yöntemleri
Son yıllarda, ofis çalışanlarının verimini artırmak için iş yeri ortamlarında yeni düzenlemelere gidildi. Genellikle çalışana kendini evde olduğu gibi rahat hissettiren bu düzenlemeler, hem fiziksel hem zihinsel performansa olumlu yansıması sebebiyle birçok dev firma tarafından kabul gördü.
İşte sağlıklı çalışma ortamı denilince akla gelen en iyi trendler!
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1. Ergonomik Mobilyalar
2. Doğal Işık ve Havalandırma
3. Teknoloji Entegrasyonu
4. Esnek ve Uzaktan Çalışma İmkanı
5. Esnek Mekanlar
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