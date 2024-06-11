Çalışanların İşlerini Yaparken Evinde Gibi Hissetmeleri İçin Çalışma Ortamını İyileştirme Yöntemleri

İş yerine ev konforu getirmenin bir diğer yolu da renkli ve dinamik mekanlar sunmaktır. Elbette tercih edilen renklerin kişi üzerinde baskıya ve strese neden olan tonlar olmaması, renkler arası dengenin ise iyi kurulması gerekir. Bunun için her zaman duvar boyamaya bile gerek olmaz. Çünkü kullanılan birkaç renkli aksesuar ve mobilya ile iş yeri ortamı, bir anda çok daha samimi ve keyifli hale gelebilir.