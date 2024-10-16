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Çalışanların İletişimini ve İş Verimini Artıracak Kurum İçi 15 Aktivite

etiket Çalışanların İletişimini ve İş Verimini Artıracak Kurum İçi 15 Aktivite

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 14:18

Başarılı düzenlenmiş organizasyonlar, profesyonel hayatın olmazsa olmazlarındandır. Çünkü hem farklı departmanları bir araya getirmeye hem de çalışanlar arası iletişimi artırmaya aynı anda yardımcı olur. Güçlü kurum içi ilişkilerin kurulması iş süreçlerini hızlandırırken, artan motivasyon iş verimine olumlu yansır.

Kısaca kurum içi etkinliklerin faydaları saymakla bitmez. 

Şimdi de gelin, her şirket bünyesine çok iyi gelecek popüler etkinlik önerilerine bakalım!

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1. Kutu Oyunları

Ofis içinde eğlenceli bir hava yaratmanın en kolay yolu, farklı kişilere hitap eden kutu oyunlarıyla dolu etkinlikler düzenlemektir. Çeşit çeşit oyunun bulunduğu bu tür etkinlikler, farklı departmanlardan çalışanları bir araya getirmek ve daha yakın iş ilişkilerinin gelişmesini sağlamak için harikadır. Böylece hem ayrı hem aynı departmanlar arası iletişim çok daha etkili bir boyuta taşınır. Ayrıca tüm ekip iş stresini atmış olur.

2. Kendin Yap Atölyeleri

İçinde resim, müzik, el işi gibi yaratıcılık gerektiren aktivitelerin bulunduğu atölyeler ofis ortamına kolayca adapte edilebilir. Kişiselleştirilmiş teşekkür kartları, seramik dekorasyonlar veya origamiler ekip modunu canlandırmaya yardımcıdır. Ayrıca tercih edilen atölyeye göre bir dizi farklı araç gereci beraberinde getirir. Bu da çalışanların yepyeni bir alanda yaratıcılığını göstermesi için harikadır.

3. Ofis Olimpiyatları

Ofis içine kurulan mini yarış alanları öğle aralarına, günün ilk saatlerine veya yoğun geçen günlerin sonrasına eklenebilir. Ofisteki mobilyalar ve ekipmanlar kullanılarak hazırlanan parkurlar, takımın yoğun çalışma modundan çıkmasına yardımcı olur. Mini turnuvalar sonunda verilen sembolik ödüllerse çok daha pozitif bir ortamın oluşmasını sağlar.

4. Tematik Ofis Partileri

Özellikle yoğun geçen haftaların veya zor bir iş planının sonlanmasının ardından, çalışanların yeniden iş motivasyonu kazanması için konulu partiler düzenlenebilir. Örneğin; 80'ler, siyah&beyaz, film karakterleri gibi temalar çalışanların istediği gibi giyinmesi için harika bir bahanedir. Ayrıca herkesin daha özgür, esnek ve rahat hissetmesine yardımcı olarak tüm ekibi mutlu eder.

5. Ofis Dekorasyon Günleri

Ofisin genel tasarımını tüm çalışanlarla birlikte yapmaktan daha keyifli bir şey olmayabilir. Bir parti gibi planlanan bu tür etkinliklerde, herkes kendi masasını dilediği gibi dekore edebilir veya ofisin genel düzeninde söz sahibi olabilir. Böylece herkesin iş ortamında değerli hissetmesi mümkün olur ve sıradan bir gün heyecanlı hale gelir. Gün sonunda en iyi dekore edilen masayı seçmek de çalışanları iş hayatına karşı heyecanlandırabilir.

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6. Trivia ve Quiz Geceleri

Kim, engin bilgi birikimini başkalarının karşısında göstermekten hoşlanmaz ki? İşte tam olarak bu nedenle ofis içinde düzenlencek trivia ve quiz geceleri, aranan motivasyonu bir anda canlandırmaya yardımcı olabilir. Çalışanları birbirine yaklaştıracak, benzer ilgi alanlarına sahip kişilerin birbirini fark etmesine yardımcı olacak ve takım ruhunu pekiştirecek bu tür etkinlikler son derece keyiflidir. Bir de işin sonunda ufak sürprizler ve ödüller olursa yılın en iyi etkinliği bile olabilir.

7. Fitness ve Egzersiz

Sağlıklı yaşamı destekleyen etkinlikler genel çalışan sağlığı adına önemlidir. Masa başı işlerde çalışanlara özel esneme hareketlerinin veya başlangıç kardiyo egzersizlerinin bulunduğu bu tip etkinliklerde, çalışanları gruplamak da mümkündür. Özellikle ikili ekipler halinde birbirlerine yardımcı olan kişiler hem birlikte yeni ve faydalı hareketler öğrenebilir, hem de yeni iş ilişkileri geliştirebilirler.

8. Film Geceleri

Film geceleri, birlikte tartışma ve konuşma ortamı yaratmak için harikadır. Ayrıca tüm ekibin stres atmasına ve keyifli vakit geçirmesine yardımcı olur. Patlamış mısır benzeri atıştırmalıkların ve içecek servislerinin bulunduğu bir film ortamı, çalışanların iş motivasyonunu artırır. Çalışanların fikir alışverişinde bulunmasına uygun ortam yaratarak departmanlar arası iletişimi de pekiştirir.

9. Kitap Kulüpleri

Benzer şekilde kitap kulüpleri de fikir alışverişi için harika bir ortam sunar. Aynı kitabı okuyan çalışanlar, belirli bir tür veya yazar hakkındaki düşüncelerini paylaşabilirler. Böylece normalde bir araya gelmeyecek insanlar kendiliğinden iletişime geçmiş ve güçlü iş bağı kurmuş olurlar.

10. Gönüllülük Projeleri

Çöp toplama, maraton, ilkokul ziyaretleri gibi çeşitli gönüllülük projeleri hem marka prestijini artırmaya hem de markayı oluşturan çalışanları bir araya getirmeye katkı sağlar. Böylece aynı görevde yer alan farklı kişiler birlikte daha güçlü olduklarını keşfedebilir ve genel iş verimini artırmanın farklı yollarını bulabilirler. Genel olarak gün sonunda iyi bir şey yapmış olmak bile herkese kendini daha mutlu hissettirecektir.

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11. Grup Yemekleri

Kahvaltı, brunch veya öğle yemeği etkinlikleri düzenlemek tüm ekibin modunu bir anda yükseltmeye yardımcı olabilir. Özellikle herkesin evde kendi yaptığı veya dışarıdan birlikte yemek üzere alıp geldiği yemeklerle dolu bir masa, herkesin iştahını kabartacaktır. Çalışanların birbirleriyle tarifler paylaşmasına, ardından kaynaşmasına vesile olan bu etkinlikler tüm ofis gününü ve iş akışlarını hızlandırır.

12. Takım Oyunları

Ofis içinde kurulacak mini sahalar veya ofis bahçesindeki alanlarda düzenlenecek etkinlikler, takım ruhunu kızıştırmak için mükemmeldir. Basketbol, futbol, voleybol gibi sportif müsabakalar ofisteki stresli iş ortamını bir anda heyecan ve rekabet dolu keyiflere dönüştürebilir.

13. Karaoke Geceleri

Çalışanları iş çıkışı veya hafta sonlarında karaoke gecesine götürmek de stres atmanın harika bir yoludur. Herkesin dilediği gibi eğlenip şarkı söylediği bu keyifli etkinlikler, çalışanların birlikte vakit geçirmesini sağlar. Böylece sonraki iş gününde herkesin daha motive ve koordine hareket etmesine yardımcı olur.

14. Yabancı Dil Konuşma Grupları

Yabancı dil konuşma grupları, tüm ekibin dil becerilerini geliştirmek için mükemmeldir. Onun gelişmiş hali olan ikili konuşma grupları ise bir yandan dil gelişimine, bir yandan da ofis içi arkadaşlıkların pekişmesine katkı sağlar. Bu sayede çalışanlar birbirlerine belirli bir konuda yardımcı olurken daha etkili iletişim yöntemlerini keşfeder ve departmanlar arası uyum yakalarlar.

15. Takdir Etkinlikleri

Bütün bunların dışında ofiste düzenlenebilecek bir diğer etkinlik de takdir aktiviteleridir. Çalışanların birbirleri hakkında düşündükleri olumlu şeyleri ifade etmesine vesile olan bu etkinlikler, ufak notlar ve sürprizler üzerinden ilerleyebilir. Örneğin; birinin masasına ufak bir notla birlikte bırakılan bir sürpriz veya tüm ekibin yaptığı bir kutlama, genel atmosferi bir anda pozitif hale getirir. Benzer olumlamaların işletme sahibi tarafından çalışanlara özel yapılması ise herkesi bir anda neşelendirir.

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