Çalışanları Konuşurken Yöneticileri de Unutmamak Gerek Şirketleri Yapay Zeka Yönetebilir mi?

Daha uzun vadede ise yapay zekanın kendi bilincini kazanması, çalışmak için insana gereksinim duymaması ve özgürlüğünü kazanarak bir şirketi tek başına yönetmesi mümkün olabilir. Nitekim çalışmalar devam ettikçe eskisine kıyasla kat kat hızlı gelişen yapay zeka, gelecekte işletmelerin ana yöneticisi olabilir. Fakat burada her iki taraf için de en iyi kurgu, işletmeleri bir miktar otomasyon bir miktar duygusal insan zekası ile birleştirmek olmalı. Böylece fütüristik ama kalıcı bir işletme kurulabilir.