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Çalışanlara Performans Açısından Destek Olacak 12 Motivasyon Sözü

etiket Çalışanlara Performans Açısından Destek Olacak 12 Motivasyon Sözü

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 14:01

Çalışanların motivasyonları oldukça önemlidir. Ne kadar motive olur ve işlerini severler, yapacaklarına güvenirlerse o kadar iyi şeyler ortaya çıkar. Peki çalışanları motive etmek için neler söylenmeli? İçeri birlikte keşfedelim!

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1. "Birlikte başarıyoruz."

Ne kadar basit görünse de oldukça etkili bir sözdür aslında. Birlikte çalışmayı ve birlik olmayı hatırlatır. Gerçekten de hep birlikte çalıştığınızı vurgulamak ve herkesin değerli olduğunu hatırlatmak için oldukça önemlidir.

2. “İyi fikirler kötü fikirlerin içinden çıkar. Tabii bunun için önce yeterince kötü fikir olması gerekir.”

Seth Godin'in bu sözü çalışanlarınızın her fikri söyleyebilmesini sağlar. Gerçekten de iyi fikir kötü fikirlerin ardından çıkar. Bu yüzden çalışanların iyi ve kötü tüm fikirlerini dile getirmesi önemlidir.

3. "Yaptığın her iş değer katıyor."

Çalışanların bireysel olarak da bu işteki önemine vurgu yapmak onların daha iyi hissetmelerini ve motive olmalarını sağlayacaktır. Unutmayın, gerçekten de onlar olmasa şu an bu kadar şey başaramazdınız.

4. "Fırsatlar durup dururken karşınıza çıkmaz, onları siz yaratırsınız."

Chris Grosser'in bu sözü kendi fırsatını kendi başına yaratmanın önemine değiniyor. Çalışanlarınız da kendi fırsatlarını kendileri yapabilirler. Bu yüzden onları bu söz ile yüreklendirebilirsiniz.

5. "Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır."

Zaman zaman zorlukların altında ezilebilir, ne yapacağınızı kestiremeyebilirsiniz. Böyle zamanlarda başarının yer yer zor olduğunu da fark etmek gerekir. Gerçekten de kimse kolay bir şekilde başarıya ulaşmadı, bunu hatırlamak ve hatırlatmak oldukça değerli!

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6. "Ne zaman başarılı bir iş görseniz, birisi bir zamanlar mutlaka cesur bir karar almıştır."

Gerçekten de başarıların ardında konfor alanından çıkılarak, risk alınarak verilen kararlar vardır. Eğer başarılı bir iş varsa öncesinde cesur bir adım atılmıştır. Siz ve çalışanlarınız da bu adımı pekala atabilir.

7. "Her gün kendini yeniliyorsun. Bazen başarılı olursun, bazen olmazsın, ama önemli olan ortalamadır."

Bazen çalışanlarınız ve ekibiniz başarısız olacak. İşte onlara tam da o anda bu sözü hatırlatmak oldukça değerli. Çünkü her zaman, her işte başarılı olamayabiliriz ve bu çok normaldir.

8. "Vizyonu kovalayın, parayı değil. Para sizi takip edecektir."

Zappos CEO’su Tony Hsieh tarafından söylenen bu söz çalışanlarınızın paraya değil işe odaklanmasını sağlayacaktır. Tabii ki onlarında maddi kaygıları olacak, bunu da etkili bir şekilde çözmeyi ihmal etmemek gerekiyor.

9. "Her yeni gün, yeni bir başlangıçtır."

Her yeni gün farklı bir kapıyı aralar. Çalışanlarınız ve ekip arkadaşlarınızın umudu kalmadığında onlara bu cümleyi hatırlatarak yarına daha umutlu bakmalarını sağlayabilirsiniz.

10. "Yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyler, aslında gücünüzün sınırlarını gösterir."

Sınırları zorlamak çok daha farklı ve başarılı işlere ulaşmanızı sağlar. Gerçekten de yapamayacağınızı düşündüklerinize odaklanarak kötü taraftan bakmak yerine, nasıl üstesinden gelebileceğinize bakabilir ve sınırlarınızı aşabilirsiniz.

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11. "Eğer A planı işe yaramazsa, alfabede 25 harf daha vardır."

Tek bir plan olmadı diye vazgeçmeniz gerekmez. Diğer planlara ve adımlara odaklanmak gerekir. Bunu hem kendinize hem çalışanlarınıza hatırlatabilirsiniz.

12. "Yüksek beklentiler her şeyin anahtarıdır."

Beklentileriniz ne kadar yüksek olursa o kadar çok odaklanır ve üzerine çalışırsınız. Bu yüzden beklentilerinize odaklanın ve başarının anahtarını keşfedin!

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