Çalışanlara Performans Açısından Destek Olacak 12 Motivasyon Sözü
Çalışanlara Performans Açısından Destek Olacak 12 Motivasyon Sözü
Çalışanların motivasyonları oldukça önemlidir. Ne kadar motive olur ve işlerini severler, yapacaklarına güvenirlerse o kadar iyi şeyler ortaya çıkar. Peki çalışanları motive etmek için neler söylenmeli? İçeri birlikte keşfedelim!
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1. "Birlikte başarıyoruz."
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2. “İyi fikirler kötü fikirlerin içinden çıkar. Tabii bunun için önce yeterince kötü fikir olması gerekir.”
3. "Yaptığın her iş değer katıyor."
4. "Fırsatlar durup dururken karşınıza çıkmaz, onları siz yaratırsınız."
5. "Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır."
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6. "Ne zaman başarılı bir iş görseniz, birisi bir zamanlar mutlaka cesur bir karar almıştır."
7. "Her gün kendini yeniliyorsun. Bazen başarılı olursun, bazen olmazsın, ama önemli olan ortalamadır."
8. "Vizyonu kovalayın, parayı değil. Para sizi takip edecektir."
9. "Her yeni gün, yeni bir başlangıçtır."
10. "Yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyler, aslında gücünüzün sınırlarını gösterir."
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11. "Eğer A planı işe yaramazsa, alfabede 25 harf daha vardır."
12. "Yüksek beklentiler her şeyin anahtarıdır."
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