Çalışan Bulmakta Zorlanan Şirketler İçin: Son Yıllardaki En Trend 10 Personel Bulma Çözümü
Çalışan Bulmakta Zorlanan Şirketler İçin: Son Yıllardaki En Trend 10 Personel Bulma Çözümü
İş gücü piyasası son yıllarda oldukça genişledi ancak bu durum pek çok şirket için kalifiye eleman bulma gereksinimini fazlasıyla zorlaştırdı. En doğru personelle uzun süre yola devam etmek isteyen firmaların yenilikçi çözümlerden faydalanarak amaca ulaşması mümkün. Çünkü işe alım stratejilerini optimize ederek gereksinime en uygun personeli bulmaya yardımcı olan harika yöntemler var.
İşte onlardan bazıları!
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1. Yapay zeka ve makine öğrenimi
2. Sosyal medya platformları
3. Çalışan tavsiye programları
4. İş ve üniversite fuarları
5. Video mülakat kanalları
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6. Profesyonel ağlar ve referanslar
7. Gig ekonomisi
8. İşe alım ajansları
9. Şirket etkinlikleri
10. Online reklamlar
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