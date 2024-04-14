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Çalışan Bulmakta Zorlanan Şirketler İçin: Son Yıllardaki En Trend 10 Personel Bulma Çözümü

etiket Çalışan Bulmakta Zorlanan Şirketler İçin: Son Yıllardaki En Trend 10 Personel Bulma Çözümü

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 14:02

İş gücü piyasası son yıllarda oldukça genişledi ancak bu durum pek çok şirket için kalifiye eleman bulma gereksinimini fazlasıyla zorlaştırdı. En doğru personelle uzun süre yola devam etmek isteyen firmaların yenilikçi çözümlerden faydalanarak amaca ulaşması mümkün. Çünkü işe alım stratejilerini optimize ederek gereksinime en uygun personeli bulmaya yardımcı olan harika yöntemler var.

İşte onlardan bazıları!

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1. Yapay zeka ve makine öğrenimi

Yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı platformlar, iş ilanı için yapılan başvuruları hızla incelemek ve öz geçmiş taramaları yapmak harikadır. Ön eleme aşamasına kullanıcısına büyük hız kazandıran bu sistemler, belirli anahtar kelimeleri ve beceri kriterlerini filtrelemeye yardımcıdır. Özellikle LinkedIn Talent Insights ve Indeed Resume Research bunlar arasında en çok kullanılanlar arasındadır.

2. Sosyal medya platformları

LinkedIn, Twitter ve Facebook gibi platformlar pasif adaylara ulaşarak personel bulmak için benzersizdir. Özellikle profesyoneller için özelleşmiş kanallar, adayları konum, ilgi alanı, beceri ve iş deneyimi gibi kriterler üzerinden araştırarak şirket kültürüne en uygun olanı belirlemeye yardımcıdır. Ayrıca şirket kültürünü daha geniş bir kitleye tanıtarak potansiyel başvuruları artırma bakımından da faydalıdır.

3. Çalışan tavsiye programları

Firma olarak çalışan tavsiye programları düzenlemek, yeni adaylara ulaşmayı kolaylaştıran ve işe alım süreçlerinde ciddi rol oynayan bir adımdır. Mevcut çalışanları yeni adaylar bulmaya teşvik ederek ve çeşitli referans avantajları sunarak şirket değerlerini en iyi şekilde taşıyacak kişilere ulaşmak da bir hayli hızlanır.

4. İş ve üniversite fuarları

Üniversite ve iş fuarları oldukça geniş bir aralıktaki profesyonele, aynı zaman diliminde ulaşma açısından ayrıcalıklı etkinliklerdir. Üniversite fuarları yeni mezunların markanızı yakından tanımasını ve iş başvurularında seçenek olarak değerlendirmesini mümkün kılar. İş fuarları ise alanında uzman pek çok kişiyle temas şansını artırarak potansiyel elemanlar bulmayı kolaylaştırır. Ayrıca birçok çevrimiçi işe alım fuarı da açık pozisyonların tanıtımını yapmak için harikadır.

5. Video mülakat kanalları

Ön elemeyi geçen iş başvurularını sonuçlandıran mülakat aşaması, özellikle fiziksel zorluklar sebebiyle biraz kısıtlı bir döngüde ilerleyebilir. Bu tip sorunları ortadan kaldıran video mülakat uygulamaları ise hem adayların mevcut işlerini bırakmadan kolayca katılım sağlaması hem de iş verene sunduğu vakit tasarrufu gibi avantajları ile öne çıkan çözümlerdir. Bu teknolojileri daha çok kullanmak, adaylara başvurudan itibaren sorunsuz ve verimli bir şirket olduğunu kanıtlama açısından da faydalıdır.

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6. Profesyonel ağlar ve referanslar

Sektör profesyonelleri ile bağlantı kurmayı ve yeni adaylar bulmayı kolaylaştıran profesyonel ağlar, çeşitli iş anlaşmaları ve çalışan referansları üzerinden ulaşılan kaliteli kontaklardır. Bu tür insanlara ulaşmak için fiziki iş çevresindeki güçlü profesyonellere ait dijital bağlantı hesapları kullanılabilir. Böylece sektörde iş ihtiyacı olan doğru elemanların markaya yönelmesi çok daha kolay hale gelir.

7. Gig ekonomisi

Gig ekonomisi, özellikle belirli süreli projelerde çalışacak elemanlar bulmak için düzenlenmiş stratejilere odaklanır. Kısa vadeli projelerde karşı tarafa esnek, rahat ve proje bazlı ücret vaatleri sunan bu tür stratejiler, dönemlik personel gereksinimini karşılamak için benzersizdir. Çeşitli girişimcilik ve freelancer platformları üzerinden kurulan bu tür bağlantılar, projenin sürekli hale gelmesiyle birlikte işletmeye uzun süre bağlı kalan elemanlar da kazandırabilir.

8. İşe alım ajansları

İşe alım sürecini bu işte uzmanlaşmış profesyonellere bırakmak da bir dizi külfeti azaltan avantajlı bir opsiyondur. Özellikle kurumsal firmalarda işe alımın yarattığı vakit ve nakit kaybını ortadan kaldırmaya odaklanan ajanslar, marka gereksinimlerini anlama konusunda tecrübelidir. Böylece mevcut adayları değerlendirerek en iyi eşleşmelerin yapıldığından emin olurlar.

9. Şirket etkinlikleri

Tıpkı iş fuarları gibi çalışan şirket etkinlikleri çeşitli hackathonları, staj programlarını, kariyer günlerini ve diğer şirket buluşmalarını kapsar. Temel olarak ise sosyal ve rahat bir ortamda çalışanların kendini daha iyi hissetmesine ve deneyimlerini aktarmasına odaklanır. Aynı ilgi alanlarına sahip profesyonelleri bir araya getiren bu tip etkinlikler bağlantı kurma şansını maksimuma çıkaran uygulamalardır.

10. Online reklamlar

Marka kültürüne ve gereksinimlerine uygun adaylar bulmanın bir diğer yolu da ücretli veya ücretsiz iş ilanları yayınlamaktır. Elbette bu aşamada yayınlanan ilanın tasarımı, kapsamı, niteliği ve yayınlandığı platform gibi birçok parametreye dikkat etmek gerekir. Ancak bütün ayarları doğru yapılan online reklamlar, en doğru adaylara ulaşarak markayı tanıtmak ve açık pozisyonu vurgulamak adına harikadır. Ayrıca vakitten büyük ölçüde tasarruf sağlar.

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