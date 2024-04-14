Çalışan Bulmakta Zorlanan Şirketler İçin: Son Yıllardaki En Trend 10 Personel Bulma Çözümü

Ön elemeyi geçen iş başvurularını sonuçlandıran mülakat aşaması, özellikle fiziksel zorluklar sebebiyle biraz kısıtlı bir döngüde ilerleyebilir. Bu tip sorunları ortadan kaldıran video mülakat uygulamaları ise hem adayların mevcut işlerini bırakmadan kolayca katılım sağlaması hem de iş verene sunduğu vakit tasarrufu gibi avantajları ile öne çıkan çözümlerdir. Bu teknolojileri daha çok kullanmak, adaylara başvurudan itibaren sorunsuz ve verimli bir şirket olduğunu kanıtlama açısından da faydalıdır.