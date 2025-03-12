Buzların Altındaki Sır: Grönland’ın Gizemli Tarihi, Siyasi Oyunlar ve Turizm Cenneti Olma Yolculuğu

Grönland, tahmin edebileceğiniz gibi, binlerce yıl boyunca insanlardan büyük ölçüde izole kalmış bir yerdi. Ancak bu, tamamen ıssız olduğu anlamına gelmiyor. M.Ö. 2500’lerden itibaren Inuit toplulukları (bugünkü Eskimoların ataları) bu soğuk topraklara yerleşti ve hayatta kalmayı başardı.

10. yüzyılda ise sürpriz bir ziyaretçi geldi: Vikingler!

Efsanevi Viking kaşifi Erik the Red, Norveç’ten kovulduktan sonra Grönland’a yerleşti ve burayı bir “yeşil cennet” olarak pazarlayarak (ironik, çünkü burası tamamen buzlarla kaplı!) yanına birçok İskandinav yerleşimci çekti.

Ancak 15. yüzyılda Viking kolonileri bir anda ortadan kayboldu. Açlık mı, hastalık mı yoksa sert iklim koşulları mı? Hâlâ kesin olarak bilinmiyor.

18. yüzyılda Danimarka, Grönland’a yeniden el koydu ve uzun süre kendi kolonisi olarak yönetti. 1953 yılında ise Grönland resmen Danimarka’ya entegre edildi. Ancak Grönlandlılar, tam bağımsızlığa doğru adım adım ilerliyor. 2009’da genişletilmiş özerklik kazandılar ve günümüzde iç işlerinde bağımsız hareket edebiliyorlar. Ancak dış politika ve savunma hâlâ Danimarka’nın kontrolünde.